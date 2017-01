Grandes viagens para fazer em 2017

Onde ir no ano que agora começa? Inspirações para um ano de viagens

1 - CANADÁ

PARABÉNS AO NATURAL

O Canadá vai fazer 150 anos em 2017 e prepara-se para o celebrar em grande, com muitos festivais e acontecimentos culturais nas suas principais cidades, em especial na capital, Otava (ottawa2017.ca). Mas também com um carinho muito especial pela sua natureza: nos próximos 12 meses, os parques nacionais canadianos vão ser gratuitos para todos os visitantes, como forma de divulgação das suas maravilhas naturais: florestas a perder de vista, pradarias intermináveis, montanhas fotogénicas, lagos surpreendentes, rios selvagens. Em paralelo com a sua natureza sublime, o país possui também cidades com uma vibração especial. Montreal oferece uma intensa atividade artística e Toronto assume-se, cada vez mais, como uma das metrópoles mais multiculturais do mundo, onde é possível, por exemplo, experimentar a gastronomia de mais de uma centena de nações.

Quando ir: As paisagens canadianas são maravilhosas em qualquer estação do ano.

Em junho, no entanto, a TAP passa a ter voos diretos para Toronto uma excelente porta de entrada para se partir à descoberta do país ou, simplesmente, dar um salto até às imperdíveis cataratas do Niágara.

2 - CHINA

DIRETOS AO FUTURO

Em 2017 vai ser possível, pela primeira vez, entrar num avião em Portugal e ir diretamente até à China, num voo regular e comercial. Abre-se, assim, uma nova perspetiva: chegar mais depressa, sem necessidade de fazer escala noutros aeroportos, ao país de tradições milenares que mais aponta ao futuro. É uma viagem com múltiplas matizes, sensações e experiências. Mas com todas as características para se tornar inesquecível.

Basta escolher: a imponência imperial de Pequim, a beleza serena da Grande Muralha, a trepidação de Xangai, a suavidade dos lagos de Hangzhou, os sabores picantes de Chengdu, as montanhas mágicas de Huangsham, a diversidade étnica de Yunnan, os vestígios portugueses em Macau, o consumismo de Hong Kong (a celebrar os 20 anos do seu regresso à China).

Quando ir: Os voos diretos de Portugal para a China iniciam-se em junho. Mas na última semana de janeiro celebra-se o sempre eufórico Ano Novo Chinês.

3 - SÃO PETERSBURGO

HÁ FESTA NA RÚSSIA

A antiga capital dos czares é, sem qualquer margem para dúvidas, a mais bela cidade da Rússia, com os seus palácios sumptuosos, catedrais gigantescas e as dezenas de pontes sobre os inúmeros canais junto ao rio Neiva. O Museu Hermitage é a principal referência no programa de qualquer visita, mesmo que seja humanamente impossível admirar todas as suas obras numa única jornada. Este ano, quando passar em frente ao Palácio de Inverno lembre-se que foi ali que se deu o acontecimento principal que abalou o mundo há 100 anos: a revolução bolchevique de outubro de 1917.

Quando ir: a 2 de julho, o estádio Zenit Arena recebe a final da Taça das Confederações FIFA. Se tudo correr como há um ano em Paris, a seleção de Portugal pode juntar em São Petersburgo mais um título ao de campeão europeu.

4 - COLÔMBIA

PAZ DEPOIS DA CÓLERA

O Presidente colombiano Juan Manuel Santos recebeu este ano o prémio Nobel da Paz pelos seus esforços para conseguir um acordo de paz que terminasse com o conflito sangrento que varreu o país durante mais de meio século. Agora que o perigo está afastado, dificilmente se poderia encontrar melhor altura para visitar uma das nações mais fascinantes do mundo, onde as antigas cidades coloniais se misturam com uma natureza exuberante e há sempre uma praia de águas azuis transparentes por perto. Além de uma cultura riquíssima, particularmente viva em Cartagena, a cidade que inspirou Gabriel García Márquez, nomeadamente no seu Amor em Tempos de Cólera.

Quando ir: de janeiro a março, quando a probabilidade de chuva é menor. No início de março, Cartagena recebe também o seu Festival Internacional de Cinema.

5 - CRACÓVIA

HISTÓRIA BOA E BARATA

A principal cidade histórica da Polónia é considerada, entre os mochileiros e as atuais gerações Erasmus como um dos destinos melhores e mais baratos que se podem encontrar na Europa. O seu centro histórico é magnífico e, ainda por cima, oferece uma variedade de hostels, bares e restaurantes, todos eles a preços que parecem impossíveis no Velho Continente.

Porquê ir: É preciso aproveitar enquanto os preços não sobem. É uma excelente alternativa às mais badaladas Praga e Budapeste, mas ainda com muito menos turistas.

Mas igualmente bela.

6 - NEPAL

INFINITO E MAIS ALÉM

Este é um dos melhores países do mundo para visitar, um daqueles lugares na Terra onde se podem observar as montanhas mais altas do planeta, percorrer trilhos onde a história e a tradição se misturam de uma forma inconfundível, pernoitar em mosteiros milenares e, ainda, penetrar na selva tropical dominada por tigres.

Katmandu (que recupera ainda do forte sismo) é uma cidade fascinante para qualquer viajante. E mesmo os menos intrépidos não hesitam perante a hipótese de um trekking pelos Himalaias, nomeadamente em redor do Annapurna.

Quando ir: Na primavera e no outono o tempo é mais ameno e agradável, dando algumas garantias de céu limpo e, talvez, até descortinar o pino do Everest.

7 - NAMÍBIA

AVENTURA 'ON THE ROAD'

Com algumas das paisagens mais belas do planeta, uma sociedade surpreendentemente pacífica e bem organizada, a Namíbia oferece uma das melhores experiências de viagem que qualquer viajante pode aspirar.

Por muitos e bons motivos: o maravilhoso céu estrelado que se repete todas as noites; a beleza avassaladora da Costa dos Esqueletos, onde as dunas do deserto chocam de frente com as ondas do Atlântico; o pôr do Sol na savana, com a silhueta do elefante para a fotografia perfeita; a emoção que é ver os animais selvagens no parque Etosha; e, naturalmente, a sensação de segurança e tranquilidade que acompanha toda a viagem bem cada vez mais precioso nos dias que correm.

Quando ir: de maio a outubro é o melhor para ver os animais, mas se quiser diversão, a cidade de Windhoec ganha animação, em setembro e outubro, com a germânica Oktoberfest!

8 - IRÃO

DESFAZER OS PRECONCEITOS

Depois de ter normalizado as suas relações com o resto do mundo, em 2016, este é um país que merece ser descoberto, em 2017. E não faltam motivos para isso: as ruínas de Persepolis, os antigos abrigos das caravanas da Rota da Seda, as casas de chá de Shyraz e Esfahan, a imponência da praça Iman (património da Humanidade), os mercados, os tapetes e, claro, a simpatia do povo.

Quando ir: de abril a junho e, depois, de setembro a novembro, quando o tempo é mais ameno.

9 - PERU

DESCOBERTA SABOROSA

Pegue na lista dos melhores restaurantes do mundo e veja qual é a única cidade que possui três estabelecimentos no top-30. Se pensa que é Paris, Tóquio, Londres ou Nova Iorque está enganado. A proeza pertence a Lima, a capital do Peru, graças às classificações do Central (4º lugar), Maido (13º) e Astrid y Gaston (30º).

Claro que não deve ser fácil marcar mesa em qualquer deles e convém não ter a carteira "faminta". Mas a verdade é que quase todos os locais se come muito bem e o viajante ficará a perceber que a gastronomia peruana não se limita ao ceviche. Depois, o Peru tem alguns locais que devem estar na agenda de quem gosta de descobrir o mundo: Machu Picchu, Cusco, lago Tititaca, a floresta amazónica, as praias de surf e as recentemente descobertas ruínas de Chan Chan, na costa noroeste, nos arredores de Trujillo.

Quando ir: Entre maio e setembro, quando o tempo é mais acolhedor.

10 - SRI LANKA

ANTES DA ENCHENTE

A pequena ilha do Índico, em forma de lágrima e que os portugueses conheciam por Taprobana, está no ponto ideal para ser explorada: a sociedade encontra-se pacificada, após anos de uma sangrenta guerra civil, e as suas infraestruturas hoteleiras ainda não estão superlotadas por turistas em busca do exótico fácil. Antes pelo contrário: na antiga Ceilão ainda se mantém o gosto pela tradição e a arte de bem receber os viajantes. Acima de tudo, este é um país fácil para viajar, pois embora seja pequeno (dois terços da área de Portugal), possui uma variedade quase sem igual: a confusão alegre de Colombo, a beleza colonial de Galle, as praias do Sul, as plantações de chá em Ella, as ruínas únicas de Sigiryia, os parques naturais onde se podem observar elefantes selvagens, e uma gastronomia delicada e muito, muito saborosa.

Quando ir: O país é afetado por duas monções distintas.

Por isso, a costa ocidental e o planalto interior devem ser visitados entre dezembro e março, enquanto a costa leste é melhor entre maio e setembro.

11 - COSTA RICA

VIDA MAIS PURA

Este país é um caso exemplar: não tem forças armadas há quase sete décadas, apostou na preservação da natureza, "inventou" o ecoturismo e, ainda por cima, os seus habitantes os "Ticos", como são conhecidos ostentam um dos maiores índices de felicidade do planeta. A Costa Rica é um paraíso para qualquer viajante: uma biodiversidade incrível, praias paradisíacas em dois oceanos, vulcões ativos e uma oferta hoteleira capaz de agradar tanto ao milionário mais exigente como ao mochileiro apenas em busca de boas ondas. E já que as Nações Unidas decretaram 2017 como o Ano Internacional do Turismo Sustentável nada melhor do que o celebrar num dos países exemplares nesse campo.

Quando ir: A época alta é a correspondente ao nosso inverno, quando milhares de americanos enchem os hotéis da Costa Rica. Em novembro, abril e maio, o país está sob menor pressão turística, mas também com as paisagens mais verdejantes, após o término da época das chuvas.

12 - FINLÂNDIA

QUATRO ESTAÇÕES DE FESTA

A Finlândia celebra o seu primeiro centenário como país independente com particular atenção aos seus 40 parques naturais e 12 áreas selvagens. O ano vai ser marcado pela organização de quatro Dias da Natureza (ver programa em www.luonnonpaivat.fi), um por cada estação, com diversas atividades e celebrações em todo o país (o primeiro será já a 4 de fevereiro). Em Helsínquia, a capital, o centenário vai ser marcado pela inauguração da nova Biblioteca Central, que pretende tornar-se um dos ex-líbris arquitetónicos da cidade como o recente Loyli, um complexo geométrico em madeira, desenhado pela Avanto Architects, e que é já uma das saunas mais populares do país.

Quando ir: O centenário celebra-se a 6 de dezembro e os finlandeses prometem uma festa inesquecível.

IDEIAS PARA CADA MÊS

QUANDO É MELHOR IR

JANEIRO

Riviera Maya (México); Trancoso e Fernando Noronha (Brasil); Bagan e Mandalay (Birmânia); Austrália

FEVEREIRO

Aspen (EUA); Penang, Langkawi e Malaca (Malásia); Val d'Isère (França)

MARÇO

Hanói, Hoi An e Ho Chi Min (Vietname); Kruger Park (África do Sul); Filipinas

ABRIL

Havana (Cuba); Marrakech (Marrocos); Tóquio (Japão)

MAIO

Cabo Verde; Canárias (Espanha); Florença (Itália)

JUNHO

Croácia; Costa Amalfitana (Itália), Sul de França; Ilhas gregas

JULHO

Islândia; Seychelles, Quénia, Moçambique, Estocolmo (Suécia)

AGOSTO

Bali, Tanzânia, Irlanda e País de Gales

SETEMBRO

Nova Iorque; Sicília Budapeste; Barcelona

OUTUBRO

Jordânia; Roma (Itália); Boston (EUA); Chipre

NOVEMBRO

Atenas (Grécia); Nova Zelândia; Nepal; Buenos Aires

DEZEMBRO

Goa (Índia), Cambodja; Laos; Dubai; Berlim (Alemanha)