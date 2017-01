"As verdadeiras donas de casa do Estado Islâmico" não caiu bem a toda a gente

As reações ao sketch de dois minutos da BBC a satirizar as britânicas que se juntaram ao Daesh dividem-se: Se uns aplaudem o "humor", outros condenam o "mau gosto"

Publicado na terça-feira, o vídeo de "The Real Housewifes of ISIS", que já foi visto milhões de vezes no Facebook e teve quase 400 mil partilhas, faz parte do "Revolting", um progama de humor da BBC sobre assuntos da atualidade. Neste caso, são satirizadas as mulheres britânicas que decidiram sair do Reino Unido para se juntarem ao autoproclamado Estado Islâmico na Síria.

No vídeo, vêem-se jovens a desfilar coletes armadilhados como se fossem uma simples peça de roupa, perante as amigas que tiram fotos para as redes sociais com hasthags que alternam entre o popular e universal OMG (de Oh My God ou Oh meu Deus na tradução) e outras como "Jihadi Jane" (lembrando o britânico Mohamed Emwazi, conhecido como "jihadi John" e apontado como carrasco do Estado Islâmico) e "morte ao ocidente".

Citado pela Al Jazeera, o cineasta Faraz Ali faz parte do grupo de vozes que condena o sketch da BBC, classificando-o como "de mau gosto". Embora admita mérito em fazer troça do Daesh, Faraz Ali considera que neste caso há o "risco de aligeirar problemas muito reais e significativos".

Já o comediante britânico de origem muçulmana Ali Shahalom descreve a paródia como "muito engraçada.

"Pelo que vi, não ofende a religião. Sátira assim sublinha o absurdo dos que recrutam e são recrutados pelo Estado Islâmico".

Os mais de 90 mil comentários à publicação original também se dividem nestes dois sentidos.

O título do sketch brinda com os reality shows "The Real Housewives", muito populares nos Estados Unidos, que, em jeito de documentário, acompanham a vida de famílias reais.