As 6 peças da moda que podem estar a pôr em risco a saúde

1. Malas com excesso de peso

As dores nas costas, ombros e pescoço, mais intensas de um lado do que de outro falam por si. Embora sejam um objeto de uso diário, que alguns mulheres preferem encher com tudo o que couber e outras só com o necessário, a verdade é que pressionam um dos lados mais que outro, alteram a postura e magoam, no longo prazo de forma irreversível as costas. Há até casos em que provocam dores de cabeça, segundo o Daily Mail.

As malas grandes andam, por vezes, com cerca de 6.2kg provocam artrites e hérnias.

Além disso, o que os investigadores procuram deixar claro é que a forma como as malas são usadas importa. além do peso e tamanho, não as devemos usar com os ombros curvados.

2. Cintos apertados

Os cintos na cintura, que nunca passam de moda, são um acessório muito apreciado mas cujos efeitos podem ser nefastos.

Os cintos comprimem os órgãos e determinados nervos. Além disso, uma investigação de 2013 noticiada pelo Telegraph concluiu que o uso de cintos pode ainda estar relacionado com o cancro do esófago e com o refluxo gástrico. Segundo o artigo, "usar um cinto apertado causa uma hérnia parcial do hiato, o que torna o refluxo mais provável. Uma hérnia do hiato acontece quando parte do estômago é apertado contra o peito através de uma abertura do diafragma e faz com que o ácido escoe para o esófago". Este ácido - empurrado para cima por causa da pressão do cinto - afeta e altera diretamente as células do esófago, aumentando o risco de cancro.

3. Calças apertadas

Embora sejam a grande tendência dos anos 10 do nosso século, elas têm sido objeto de grande preocupação por parte dos médicos.

A regra é simples: se apertarem estarão a fazer-lhe mal.

As calças justas, ou "skinny jeans", provocam danos ao nível dos nervos e músculos, comprometendo a circulação normal do sangue. Além disso, segundo um artigo da BBC, as calças apertadas provocam azia, por pressionarem o abdómen, embora seja referido que isto é mais frequente quando falamos de calças de cintura subida.

Na altura de escolher lembre-se: há opções elásticas que além de mais confortáveis são mais saudáveis.

4. Chinelos de enfiar no dedo

A opção mais confortável e desejada do verão parece, afinal, ter os seus defeitos.

O grade risco de um uso continuado deste tipo de calçado é a deformação dos músculos do pé associada a dores nos músculos dos gémeos e um cansaço generalizado sentido nos pés.

Segundo um artigo publicado em 2015, o uso de sapatos rasos é tão mau como o uso de saltos e se forem chinelos, o cenário piora bastante. Ainda ao Daily Mail, o Dr Tariq Khan, um médico podólogo, "são o calçado mais frágil e sem suporte que se pode usar".

5. Saltos altos

Por muito elegantes e tentadores que possam ser, a regra é simples: quanto mais altos pior para os seus pés, a sua postura, as suas articulações e as suas costas.

Em 2011 publicámos um artigo que alertava para a tendência do aumento no tamanho dos saltos (que passaram dos 7.5 cm para os 12.7cm). Além das dores e dos riscos de entorses e tendinites há um outros riscos segundo um estudo feito nos Estados Unidos: os saltos provocam lesões no tendão de aquiles, problemas na coluna que podem até provocar enxaquecas e fazem aumentar o risco de Osteoartrites nos joelhos

A mesma precaução é aconselhada no caso dos sapatos muito rasos que devem igualmente ser evitados em nome da sua coluna, ligamentos, tendões e até joelhos.

6. Corpetes

Já fizeram mais estragos, uma vez que deixaram de ser uma peça diariamente usada pelas mulheres, mas para quem ainda os usa, muito cuidado.

O efeito de compressão sobre os pulmões, quando exageradamente apertados além de provocar danos nos órgãos internos, reduzindo as suas capacidades, deforma o esqueleto.

Em 2015 a Forbes publicou um artigo com uma investigação histórica a esqueletos de mulheres entre 1700 e 1900. Os resultados são impressionantes, as mulheres de hoje chegam a ter esqueletos 25.4 cm maiores do que as de 1700. Todos os analisados tinham costelas deformadas e em forma de "S" e as colunas desalinhadas.