Uma escova é só uma escova? Isso era antigamente

Pegar na escova, escovar o cabelo, poisar escova. O ritual, até agora bastante simples, pode estar prestes a mudar.

A primeira escova inteligente, resultado de uma parceria da Withings, parte do grupo Nokia e conhecida por uma série de produtos conectáveis, com a marca de cuidados capilares Kérastase, promete fazer muito mais do que desembaraçar o cabelo: avalia o seu estado, incluindo dados como a hidratação, a maleabilidade ou as pontas espigadas, através de um microfone que "escuta" o som da escovagem; Mede a força aplicada no cabelo e no couro cabeludo, analisa os padrões de escovagem, contando o número de vezes e a força com que o cabelo é escovado e ainda é capaz de avaliar se está a ser usada em cabelo seco ou molhado.

A escova é acompanhada de uma aplicação móvel que transforma as informações recolhidas em concelhos personalizados para um melhor cuidado do cabelo.

Para já, e enquanto não está disponível - só chega ao mercado no outono - já foi um dos produtos vencedores da CES Innovation Awards de 2017, a competição anual que decorre em Las Vegas, EUA, e que premeia produtos tecnológicos e de design inovadores.

A escova venceu na categoria "Wearable Technologies" (tecnologias que podem usar-se), destacada como "uma inovação na rotina caseira de beleza". Os sensores incorporados na escova e a sua conectividade, através de uma aplicação móvel, são outros pontos destacados.