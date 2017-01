Dez coisas completamente à borla na Internet que podia estar a aproveitar

Com base num fórum impulsionado pelo Reddit, o site Thrillist reuniu algumas das melhores coisas que podemos usufriur, de forma gratuita, na internet. Aqui ficam 10 delas.

1. Cursos de nível superior

O Class Central oferece-lhe um conjunto de cursos que poderá frequentar de forma gratuita. Muitos deles baseiam-se em cursos de univerdades como a Stanford University, a Harvard University ou o Massachusetts Institute of Technology.

2. Email que se autodestrói em 10 minutos

Quantas vezes já quis ver alguns conteúdos num site, mas não o fez porque exigiam um registo de email? Com o 10 Minute Mail, esse problema fica resolvido. Basta ir a este link, que é gerado automaticamente um novo email que, passados 10 minutos, se autodestrói. A partir daí, pode registar-se no site que quiser, e não será incomodado com os email de spam muitas vezes gerados por esses registos.

3. Acesso a um mega armazém de documentários

Através do Documentary Heaven, poderá ter acesso a um grande número de documentários integrados em áreas que vão desde a política, à religião, até à saúde.

4. Gerar alertas ou ações automáticas, programadas por si

Ao criar uma conta no If this,Then that, é possível criar uma espécie de receita, totalmente programada por si, sobre aquilo que quer que se siga a um acontecimento qualquer e terá a oportunidade de requerer alertas sobre os temas que lhe agradem. Por exemplo, se quiser, ser-lhe-á enviado um email sempre que a palavra "procurado" for mencionada por um meio de comunicação social.

5. Editor de fotografias

Se gostava de colocar algum brilho numa fotografia ou apagar algo que menos gosta nela, mas não consegue pagar um editor de fotografias, não se preocupe. Existe um que poderá fazer tudo isso a custo zero. O nome do programa é Pixlr. Poderá obter a aplicação de forma gratuita para o computador ou smartphone, ou então se quiser utilizá-lo online.

6. Gestor de finanças

Para quem não tem muito jeito para gerir as finanças e chega ao final do mês sem saber onde gastou o dinheiro, o Mint poderá ser uma grande ajuda. Esta ferramenta permite verificar o crédito, pagar faturas, entre outras possibilidades.

7. Ouvir os sons mais bizarros

Tem de estudar mas não se consegue concentrar? Ou então descansar, mas precisava mesmo de ouvir aquele barulhinho da chuva para ter um melhor repouso? O A Soft Murmur é um site cheio de sons ambiente que vão desde o som da chuva, ao som do fogo e até mesmo o som de uma cafetaria.

8. Aprender todas as línguas do mundo

Saber falar outras línguas pode não só ajudá-lo a compor o seu currículo profissional, como também pode fazer com que comunique com maior facilidade em viagens ou pode, simplesmente, enriquecê-lo intelectualmente. No Duolingo terá a possibilidade de aprender espanhol, francês ou inglês de uma forma simplificada e sem pagar nada.

9. Jogar jogos muito antigos

Tem saudades daqueles jogos que jogava nas consolas quando era miúdo? Há um site que o permite reviver esses momentos, jogando através de um computador. Este simulador multiplataforma de consolas de vídeo chama-se Nesbox.

10. Ajudar a alimentar os mais desfavorecidos

Agora que lhe demos muitas formas de facilitar a sua vida, fica aqui outra que poderá ajudá-lo a ajudar quem mais precisa. No site Freerice, terá de responder a um conjunto de perguntas sobre gramática da língua inglesa ou química de nível básico. Por cada resposta certa, o World Food Programme doará 10 grãos de arroz aos mais desfavorecidos.