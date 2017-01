Campanha de agasalhos para a noite de Reis

A iniciativa Aquecer Corações, da Junta de Freguesia das Avenidas Novas, em Lisboa, na próxima sexta-feira, 6, distribuirá calor aos sem-abrigo em forma de roupa, sopa e bolo-rei. Saiba como pode contribuir

Há um ano, muitos dos cerca de 70 sem-abrigo que apareceram na Praça Duque de Saldanha, em Lisboa, para uma noite de Reis mais quente, disseram “nunca ter comido uma sopa tão boa, como a que lhes foi servida na altura”, como recorda Daniel Gonçalves, presidente da Junta de Freguesia das Avenidas Novas. Depois de, em vésperas de Natal, terem entregue 360 cabazes, com dez quilos de bens perecíveis, incluindo a consoada, a algumas das famílias mais carenciadas da zona, na próxima sexta-feira, 6, voltam a sair à rua para aquecer quem mais precisa. A estratégia da iniciativa #AquecerCorações é simples e, pelo segundo ano consecutivo, os esforços unem-se em prol dos que não têm casa e dormem nas ruas. O restaurante Maracanã (na esquina da Avenida Fontes Pereira de Melo com a Rua Pinheiro Chagas) confeciona dois panelões enormes de sopa à portuguesa e vários bolos-reis, a imobiliária Remax4Ever toma conta da distribuição dos agasalhos e da junta de freguesia vai uma dezena de funcionários que, voluntariamente, ajuda na operação que se realiza a partir das 20 horas, na Praça Duque de Saldanha.

Daniel Gonçalves, à frente da junta onde moram 23 mil pessoas e todos os dias circulam 300 mil, espera que apareçam entre 50 e 70 sem-abrigo para comerem sopa quente e uma fatia de bolo-rei. “Ao longo do ano reforçamos a ação social, em parceria com as diversas paróquias e a Re-Food, mas neste dia especial queremos ajudar quem mais precisa”.

Em tempo de recomeço, nada melhor do que dar uma volta às gavetas e repescar as meias, roupa interior, mantas, casacos, sobretudos, gorros, calçado, camisolas, luvas e cachecóis que já não usa e entregar num destes pontos de recolha: delegações da Junta de Freguesia na Avenida Marquês de Tomar, 106A e no centro comercial Picoas Plaza (R. Tomás Ribeiro, 65, Lj. C1.15); Piscina da junta na Rua Cardeal Mercier e na loja da Remax4Ever na Avenida António Augusto de Aguiar, 25 B/C.