O que é preciso para se ser astronauta da NASA? Os mitos e os verdadeiros requisitos

No seu blogue, a NASA passa a limpo cinco dos mitos mais comuns sobre o que é preciso para se ser astronauta e resume os requisitos realmente obrigatórios.

Mito: Os astronautas têm de ter experiência de pilotagem

Ser piloto pode ser uma vantagem, mas não é um requisito obrigatório.

Mito: Os astronautas têm de ter visão perfeita

Não é necessário ter uma capacidade visual de 20/20 (o padrão ideal de acuidade visual segundo o quadro oftalmológico pré-estabelecido). O uso de óculos é permitido e as cirurgias oftalmológicas a laser passaram também a ser permitidas a partir de 2007 desde que tenha passado um ano desde a data da operação.

Os candidatos devem ainda ter uma tensão inferior a 140/90 e uma altura entre os 1,57m e 1,91m.

Mito: Os astronautas têm de ter formação académia superior

É necessário ter uma licenciatura numa destas áreas: ciência (física e biológica - mas não todas as licenciaturas), tecnologia, engenharia ou matemática, numa instituição acreditada pela NASA. O nível de aproveitamento de cada aluno na licenciatura é igualmente tido em conta. Formação académica superior, como mestrados e doutoramentos, é igualmente útil mas não requisito fundamental.

Mito: Os astronautas têm de ter experiência militar

A experiência militar, embora comum entre os astronautas, não é um requisito obrigatório (há duas folhas de inscrição distintas: uma para militares e outra para civis).

É necessário, no entanto, ter pelo menos 3 anos de experiência numa atividade profissional relacionada com a de astronauta ou 1000 horas de pilotagem no comando.

Mito: Há uma idade certa para se ser astronauta

Até hoje, os astronautas admitidos pela agência espacial norte-americamas têm idades compreendidas entre os 26 e os 46 anos, com a média de idades dos candidatos selecionados a rondar os 34 anos.

Depois de concluído o processo de candidatura, segue-se uma semana de entrevistas pessoais, testes médicos e formações.