Brinquedo-sensação deste Natal parece dizer palavrões e os pais estão indignados

Antes do Natal, foi uma corrida às lojas nos Estados Unidos, e não só, para comprar Hachtimals, uma espécie de Tamagoshi em versão século XXI. Agora a corrida é para o YouTube, onde se multiplicam os vídeos (e com eles a indignação) das criaturas, alegadamente, a praguejar

Foi o brinquedo-sensação deste Natal e esgotou nas lojas dos EUA semanas antes do grande dia: os Hatchimals estão dentro de um ovo de plástico, até que "eclodem" e se transformam em aparentemente doces criaturas, parecidas com pinguins, que interagem de várias formas. Fazem vários sons ininteligíveis, mas também conseguem repetirem palavras ou frases que lhes "ensinem".

No YouTube, multiplicam-se os vídeos que mostram o brinquedo aparentemente a dizer "f.... me" durante o sono, mas os pais são unânimes na garantia que não foram os filhos a ensinar-lhes o palavrão. Nos comentários, há quem defende que as criaturas dizem "hug me" (abraça-me") e não a outra versão.

Aqui um exemplo:

A Spin Masters, que lançou os Hachtimals, garante que nem uma coisa nem outra e insiste que só emitem sons sem significado, na "sua própria linguagem única".