Maria Clara Vasconcellos: A modelo portuguesa de quem se vai falar em 2017

Começou a fazer campanhas aos 3 anos, e o gosto do pai pela fotografia (o jornalista da RTP Henrique Vasconcellos) ajudou-a a perder a vergonha da câmara. Sem hesitações, admite preferir trabalhos mais editoriais e menos comerciais e diz detestar que algumas marcas escolham as manequins de acordo com os seus seguidores nas redes sociais – o trabalho deve ser o mais valorizado, acredita. No início do ano, Maria Clara parte para o Japão. O destino seguinte será Nova Iorque.

