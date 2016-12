Saiba como queimar calorias depois dos excessos da consoada

Seguindo os conselhos práticos do Guia Saudável – 7 Pecados de Natal do Instituto Português do Desporto e da Juventude

Que os próximos dias vão ser de excessos gastronómicos, ninguém tem dúvidas. O que nem todas as pessoas podem saber é que as calorias ingeridas a mais, seja nos salgados, nos fritos ou nos doces, podem ser gastas com simples atividades do dia-a-dia – incluindo o de Natal. No domingo, 25, que tal depois do almoço natalício, em vez de se sentar no sofá, ir dar uma caminhada em família ou passear o cão? Ou, porque não, pegar nas crianças lá de casa e brincar com elas? E quando já todos se tiverem ido embora, invista numa corrida ritmada. Mesmo para quem tem a tarefa de cozinhar e de fazer a lida da casa, saiba que também compensa as rabanadas da consoada.

Foi a pensar nestes excessos que uma equipa de quatro pessoas do Instituto Português do Desporto e da Juventude (um técnico de atividade física, um nutricionista, um médico e um especialista em comunicação) criaram o Guia Saudável – 7 Pecados de Natal, “simples e intuitivo”, diz Cláudia Reis, responsável da comunicação e informação do instituto. Um documento que demonstra alguns dos alimentos mais consumidos no País durante a época das festas e os respetivos valores calóricos.

Uma das principais missões do Instituto Português do Desporto e da Juventude, tutelado pelo Ministério da Educação, é a promoção da atividade física. “Hoje em dia só é inativo quem quer. Estas recomendações qualquer pessoa pode praticar”, acrescenta Cláudia Reis. E se no sapatinho lhe calhar um pedómetro como presente, não o ponha de lado. Saiba que se der menos de 5 mil passos tem um estilo de vida sedentário; entre 5 mil e 7 499 é pouco ativo; de 7 500 a 9 999 é moderado; mais de 10 mil é ativo e só acima de 12 500 é um estilo muito ativo.

Uma fatia de bolo rei

Valor energético 343 Kcal

Gordura 13,1g

Colesterol 22 mg

Açúcar 24,7g

Sal (sódio) 175 mg

Exercício recomendado: 35 minutos de corrida a uma intensidade moderada (8 km/h) para perder 349 calorias

Uma fatia de bolo rainha

Valor energético 352 Kcal

Gordura 14,7g

Colesterol 54 mg

Açúcar 14,7g

Sal (sódio) 329 mg

Exercício recomendado: duas horas de caminhada a um ritmo lento para perder 392 calorias

Uma fatia de rabanada

Valor energético 159 Kcal

Gordura 6,13g

Colesterol 90 mg

Açúcar 4,9g

Sal (sódio) 320 mg

Exercício recomendado: 40 minutos a brincar de forma ativa com os filhos e os netos para perder 392 calorias

Pequena porção de lampreia de ovos

Valor energético 123 Kcal

Gordura 7g

Colesterol 167mg

Açúcar 12g

Sal (sódio) 20,1 mg

Exercício recomendado: 35 minutos a limpar e a varrer o chão com tranquilidade para perder 134 calorias

Rita Tenaglia

Um copo de vinho

Valor energético 125 Kcal

Gordura 0g

Colesterol 0mg

Açúcar 1g

Sal (sódio) 6mg

Exercício recomendado: 1 hora a cozinhar ou a preparar alimentos para a ceia de Natal para perder 140 calorias

Uma alheira de Mirandela

Valor energético 219 Kcal

Gordura 11,5g

Colesterol 88mg

Açúcar 1g

Sal (sódio) 890mg

Exercício recomendado: 30 minutos a dançar zumba em família para perder 228 calorias

Uma colher de sopa de queijo da serra

Valor energético 78Kcal

Gordura 6,3g

Colesterol 18mg

Açúcar 0,1g

Sal (sódio) 123mg

Exercício recomendado: 30 minutos a passear o cão para perder 105 calorias