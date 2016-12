Nem a Coca-Cola inventou o Pai Natal nem o Jingle Bells é uma música natalícia

Não queremos ser desmancha prazeres, mas esta talvez seja a altura certa do ano para desmistificar e colocar a num algumas ideias feitas sobre o Natal e os seus personagens. Aqui vão seis mitos desmascarados.

1. A Coca-Cola inventou o Pai Natal

Não, a Coca-Cola não inventou o Pai Natal, nem tampouco foi quem o vestiu de vermelho. É verdade que a marca de refrigerantes começou a usar a imagem do Pai Natal nos seus anúncios natalícios a partir de 1931 e que ajudou a mediatizar a sua imagem. Contudo, as imagens do Pai Natal vestido de vermelho começaram a surgir logo no início do século XX. Em 2014, o The Guardian fez uma galeria de imagens do São Nicolau que começa já no século XXII.

2. A música "Jingle Bells" é profundamente natalícia

"Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way, Oh, what fun it is to ride, In a one horse open sleigh". Está a ver qual é a música? Associa-a sempre ao Natal, não é? Pois, mas esse não era o objetivo. A canção originalmente chamada "One Horse Open Sleigh" (Trenó puxado por um cavalo) foi escrita em 1857, pelo americano James Pierpont, que pretendia que fosse uma música associada ao Dia de Ação de Graças, o famoso Thanksgiving, um feriado americano que acontece sensivelmente a um mês do Natal.

3. Existiram três Reis Magos

Em lado alguma a Bíblia faz referência a três Reis Magos. Pode ler-se no Evangelho Segundo São Mateus (2:1): "Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, chegaram a Jerusalém uns magos vindos do Oriente". Fala-se em "uns" Reis Magos e não em três e os nomes deles não são referidos. Pensa-se que o número três poderá ter surgido por causa dos três presentes: ouro, incenso e mirra. Existe um documento no Vaticano que fala dos reis magos. Mas, caso a tradução estiver correta, os reis podem não ter sido apenas três. Podem ter sido vários.

4. O Natal é uma versão cristã do "Saturnália"

O "Saturnália" era um festival romano em honra de Saturno que se celebrava originalmente no dia 17 de dezembro, mas que depois foi alargado até dia 23. Segundo o The Guardian, o "Saturnália" nunca partilhou um dia de celebração com o Natal e, para além disso, o calendário romano compreendia mais de 200 dias de celebração.

5. O advento começa no dia 1 de dezembro

Esta ideia é errada. O advento começa no domingo mais próximo do dia 30 de novembro, portanto este ano começou no dia 27 de novembro. O erro poderá ter sido difundido pelos fabricantes dos calendários do advento, para quem era proveitoso que o advento começasse sempre no mesmo dia (assim, não teriam de criar, todos os anos, novos pacotes e novo design).