Os animais também têm Natal. Mas, cuidado com o que lhes dá de comer

Está a pensar em dar um miminho ao seu amigo de quatro patas na noite de Consoada? Pense duas vezes. E fique com os conselhos de um dos fundadores da Linha de Saúde Animal 24

DR

Imagine-se uma família à mesa na véspera de Natal, com peru assado nas travessas, e o Ozzy a dar um ar da sua graça com olhos de cachorrinho abandonado. Não é preciso ter um coração particularmente altruísta para ceder e dar um pedaço de carne ao animal. Pode ser má ideia...

Nesta época são comuns as idas ao veterinário devido à ingestão de alimentos perigosos ou até de enfeites de Natal. Para evitar que isso aconteça com o seu fiel amigo, pedimos conselhos ao médico veterinário Salvador Falcão. Estes são alguns dos cuidados a ter:

- É absolutamente de evitar dar ao seu cão ou gato chocolates, uvas, passas, abacate, cebolas e alhos, alimentos extremamente tóxicos para o organismo do animal.

- Os ossos de peru são perigosos para os cães, tal como as espinhas do bacalhau podem ser um risco para os gatos.

- Nesta altura do ano, os fogos de artíficio são comuns, e é por isso aconselhável manter os animais dentro de casa e o mais restringidos possível na hora das celebrações, evitando que o animal se assuste.

- Não deixe o bicho ter acesso a enfeites de Natal ou a doces.

- Alimentos seguros para o seu cão ou gato: maçã (em pequenas quantidades), ervilhas, feijão verde, cenoura e batata doce. O que não quer dizer que eles gostem...

- Por regra, o melhor é restringir as recompensas a snacks próprios e indicados para esse efeito.

- Alguns sintomas de alerta que o seu cão pode ter em caso de intoxicação ou envenenamento passam pela apresentação de um comportamento e respiração anormal, vómitos, diarreias, frustração, tosse com sangue, sede e urina excessiva.