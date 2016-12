O sonho de mudar a vida a três refugiados

A jornalista Helena Ferro Gouveia conhece bem a vida num campo de refugiados. Lidou de perto com essa realidade, no Quénia, e voltou com vontade de ajudar três sul-sudaneses a estudar, devolver-lhes a dignidade. A boa notícia é que todos nós podemos contribuir

Dois ou três cafés. É isso que Helena Ferro Gouveia, jornalista-formadora em zonas em conflito, pede para dar forma ao seu sonho. I Have a Dream - South Sudan é a campanha de recolha de fundos que organizou de forma espontânea depois de regressar do campo de refugiados de Kakuma, no Quénia, em outubro. Desde então tem a certeza de que a educação é a única maneira de "quebrar o ciclo e devolver a dignidade a um refugiado".

Esta recolha de fundos destina-se, agora, a financiar a educação de três sul-sudaneses que conheceu pessoalmente no Quénia: apanhou um deles a ler poesia e descobriu-lhe o desejo de ser professor; encontrou uma criança de idade indeterminada, que já foi soldado, e que agora é a melhor da turma para honrar a família que o acolheu; ensinou um jovem que quer ser jornalista. Todos eles têm em comum a "vontade de aprender e de fazer coisas", diz Helena.

Até agora, as pessoas têm contribuído para o sonho desta apaixonada pelo Sudão do Sul, mesmo as que mal a conhecem. Mas a jornalista ainda não conseguiu chegar aos 50 mil euros que pretende entregar, em mão, à Igreja Católica do Quénia, para que a instituição gira o montante recolhido no decorrer do seu trabalho no terreno.

Fala-se pouco disso, mas a UNICEF denunciou que existem pelo menos 17 mil crianças sul-sudanesas recrutadas como soldados pelas fações armadas no Sudão do Sul, nos três anos de guerra civil. Só este ano foram recrutados 1 300 menores, apesar do acordo de paz assinado em 2015, entre as forças do Governo do presidente Salva Kiir e a oposição armada, que se comprometeram a não alistar crianças.

A campanha decorre até 31 de dezembro de 2016. Quem quiser contribuir para financiar as propinas destes três refugiados (espreite aqui alguns relatos do campo de refugiados) pode fazê-lo para o seguinte IBAN: PT50003501120000192080077.