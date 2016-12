Aquecer as ruas, a tempo do Natal

Se na sexta-feira, 23, passar pela lisboeta Avenida da Liberdade e vir uma série de casacos pendurados numa corda, não se espante, nem tente comprá-los. Eles estarão lá, junto a uma etiqueta que explica tudo: "Estou aqui para ti. Se estiveres com frio, leva-me contigo para te aquecer”.

Trata-se da segunda edição da iniciativa de um grupo da sociedade civil que foi apelidada de Heat the Street - Streetware Your Jacket. Há um ano, Helena de Melo Carvalho juntou-se a alguns amigos e andou a distribuir casacos pelas ruas de Lisboa, para aquecer o Natal de quem tirita de frio e não tem como agasalhar-se. A inspiração veio-lhes de uma fotografia, partilhada nas redes sociais, em que uma mãe, no Canadá, levava os filhos pela mão, para distribuírem casacos num dia de inverno.

A adesão à iniciativa nacional (embora com nome internacional) foi enorme, maior do que esperavam. E não só repetiram a dose em janeiro e em fevereiro, como foram contactados por outras pessoas que quiseram replicar a ação em várias cidades do País. "Gerámos um onda de solidariedade", nota Helena, satisfeita com o resultado.

Este ano já têm o apoio da Junta de Freguesia de Santo António, porque pediram autorização para atar uma corda ao longo das árvores da Avenida, o antigo passeio público do século XIX. Ali, há muita gente a passar, às compras, e muita gente que precisa de se aquecer.

A partir das seis da tarde de sexta, 23 de dezembro, os casacos começarão a ser pendurados na corda, em frente ao Hard Rock Cafe – não sem antes lhes serem colocados as tais etiquetas explicativas, que podem ser descarregadas no Facebook. A iniciativa continuará até à meia-noite e espera-se que a corda se encha de agasalhos avenida acima. A recolha será livre e sem qualquer formalidade. Os que sobrarem, se sobrarem, serão entregues à Junta para que os distribua por quem precisa. A cidade já merecia um Natal assim, mais quente.