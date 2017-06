VISÃO oferece guia das melhores praias de Portugal

Esta quinta, 22, com a VISÃO, é distribuída gratuitamente uma revista especial, de 52 páginas, com as 101 melhores praias do País

Há muito que as praias são um dos temas primordiais no verão da VISÃO. Em 2017, mais uma vez, não fugimos à tradição e, sobretudo, ao compromisso com os nossos leitores: na edição desta quinta-feira, 22, distribuímos gratuitamente uma revista especial, de 52 páginas, com as 101 melhores praias de Portugal.

A seleção das 101 praias obedeceu a um critério suficientemente abrangente para agradar a todos – dos que preferem uma praia para ir com a família aos que escolhem uma reconhecida pela sua beleza natural, passando pelos que privilegiam a prática de desportos como o surf e o windsurf.

Da autoria de Miguel Judas (jornalista que há mais de uma década assina na VISÃO artigos sobre o Litoral português e que, recentemente, publicou o livro Os 200 Melhores Percursos de Trekking em Portugal), os textos do guia, além da descrição do lugar, contêm informação útil em matéria de acessibilidades, apoios e poluição (com dados das associações Quercus e ZERO). A partir daqui, a escolha é sua, caro leitor. Desejamos-lhe umas boas férias – com a VISÃO.