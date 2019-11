Saúde e impostos deixam Costa (e Centeno) sob fogo

Não foi monotemático, mas o debate quinzenal desta quarta-feira, 27, conta-se quase de uma só penada. António Costa foi ao Parlamento falar sobre a erradicação da pobreza e as alterações climáticas, uma vez que coube à bancada do PS escolher o tema da discussão, mas a oposição deu pouca margem para que o primeiro-ministro o fizesse. Em vez disso, a Saúde (e o caos que se vive em vários hospitais do País) tomou conta da sessão desta tarde, e as palavras mais duras foram proferidas por um antigo parceiro de governação: o Bloco de Esquerda (BE).

Catarina Martins pôs a mira sobre Mário Centeno e escudou-se na Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO): "O maior problema do Serviço Nacional de Saúde [SNS] é a suborçamentação. O principal adversário do SNS chama-se Ministério das Finanças”, disparou a coordenadora nacional bloquista, sublinhando o volume de cativações deste ano. Na devolução, Costa voltou a prometer grandes investimentos (os cinco hospitais que o Governo tem vindo a anunciar) e assegurou que tem um plano de quatro anos para outras apostas no setor, garantindo assim a “redução sustentada da suborçamentação”. “Terá uma agradável surpresa”, disse.

Jerónimo de Sousa optou por elencar os problemas que o SNS enfrenta e que "não podem ser adiados por mais tempo" - dos "bloqueios administrativos", à contratação de pessoal, passando também pela "suborçamentação" e pela "desvalorização salarial". E o secretário-geral do PCP pediu ao chefe do Executivo socialista que crie condições para que os trabalhadores do setor público "não fujam para os privados". Pelo meio, deixou um alerta: "A melhor forma de acabar com o SNS é arrastar a solução dos problemas."

Numa altura em que o Hospital Garcia de Orta, em Almada, se encontra sem urgências pediátricas durante a noite, Costa observou que a resposta às questões colocadas pelo líder comunista passa pelo "reforço dos cuidados de saúde primários”, e disse, sobre o drama que se vive do Garcia de Orta, que a solução consistiu em encaminhar os pacientes para os centros de saúde com horários alargados. No entanto, não esclareceu um ponto aflorado por Jerónimo de Sousa: o da concentração do serviços em Almada.

Em nome do CDS, a líder parlamentar, Cecília Meireles, lamentou os tempos de espera para consultas (e deu exemplos concretos de demoras) e interrogou o primeiro-ministro sobre se "o Governo tenciona abrir essa possibilidade [o recurso à ADSE] a todos os portugueses". Costa não se desviou do guião a que habitualmente recorre (do reforço do investimento e da produtividade do SNS), mas fechou a porta à universalização do subsistema de que só os funcionários públicos usufruem. "A evolução que vemos é que, definitivamente, possa ser devidamente mutualizada para que possa ser gerida pelos seus beneficiários e contribuintes, com a liberdade que devem ter para gerir a ADSE", salientou. O alargamento a privados está fora de questão.

Depois de um aviso sobre a regulamentação em concreto da lei que excluiu os animais selvagens dos circos e antes de um alerta sobre um empreendimento de luxo em Troia (em zona protegida), André Silva, porta-voz do PAN, também carregou nas tintas sobre o estado da Saúde. Falou do Garcia de Orta, das urgências de Faro e Portimão e enfatizou que "31% dos portugueses" já escolheu contratar um seguro de saúde. E apelou ao Governo que não deixe "crescer o discurso anti-SNS", tendo acrescentado que é preciso revogar o despacho que impede a contratação de mais profissionais de Saúde.

Pela voz de José Luís Ferreira, o PEV mostrou-se preocupado com um cenário de “rutura completa” na Saúde, defendendo que "é altura de o Governo meter as mãos na massa", dado que o "investimento está a ser insuficiente".

Ao contrário das restantes forças políticas, o PSD atacou por outro lado. O presidente e líder parlamentar do partido, Rui Rio, lamentou o nível "miserável" a que chegou a taxa de poupança (4,4%) e desafiou o primeiro-ministro a antecipar se lançará algum incentivo à poupança no Orçamento do Estado (OE) para 2020. De caminho, vincou que "Portugal não precisa de mais impostos", referindo-se ao englobamento das receitas de arrendamento em sede de IRS.

"Não temos a mesma visão da sociedade", respondeu o seu interlocutor na bancada do Governo, garantindo ainda que "em caso algum haverá medida de englobamento que prejudique a poupança, o mercado de arrendamento ou o investimento das empresas". Rui voltou à carga, notando que, atualmente, "não é possível viver em Portugal dos rendimentos do capital", em face dos juros bancários estarem abaixo da inflação e sugeriu que o englobamento dificilmente deixará de afetar as poupanças particulares.

A esse propósito, o do englobamento dos rendimentos de capitais ou prediais no IRS, Costa afirmou ter "quase por certo que não teremos essa questão" no OE do próximo ano e atirou-se ao líder social-democrata por estar a lançar uma discussão que está "fora do prazo". "O que temos para discutir são medidas como o aumento da dedução em sede de IRS para famílias que tenham mais do que um filho", completou o primeiro-ministro.

Em matéria de impostos, Jerónimo ainda ensaiou uma questão sobre a redução do IVA da eletricidade para 6% (ideia em que o PCP converge com BE e PSD), mas da parte do Governo não teve grande saída.

Quanto aos partidos mais pequenos, André Ventura acabou por ser o que teve mais protagonismo. O presidente e deputado do Chega! desafiou Costa a pedir desculpa aos polícias "que enviaram faturas [das compras] do seu material" e acusou o primeiro-ministro de não se importar de ter precários no seu próprio gabinete. "O mais precário sou eu, visto que o meu contrato é de quatro anos. A lei dos precários não se aplica aos gabinetes", ironizou, na resposta, o líder do Executivo "rosa".

João Cotrim de Figueiredo, deputado único e candidato à liderança da Iniciativa Liberal, chamou ao primeiro-ministro "socialista ortodoxo que acha que o Estado tudo deve controlar", por não conceder "liberdade de escolha às famílias" no que respeita às escolas dos seus filhos, ao passo que Joacine Katar Moreira, a deputada que está de costas voltadas para o próprio partido, o Livre, se debruçou desta feita sobre os incentivos à natalidade - e repetiu que, entre eles, está o "aumento efetivo do salário mínimo nacional para os 900 euros até ao final da legislatura", assim como "a existência de creches gratuitas" para bebés "a partir dos quatro meses" e o aumento dos abonos de família.