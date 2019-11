Lobo d'Ávila avança para a liderança do CDS com a classe média e o combate à pobreza como prioridades

É oficial: Filipe Lobo d'Ávila confirmou esta segunda-feira que será candidato à presidência do CDS-PP no próximo Congresso, marcado para 25 e 26 de janeiro do próximo ano. O antigo secretário de Estado da Administração Interna já definiu as condições em que avançará - "nunca serei candidato com moções de outros", escreveu na sua página no Facebook - e, em declarações à VISÃO, explica que os três eixos fundamentais para o fazer serão "o combate a todas as formas de pobreza", a necessidade de "encontrar soluções para que a classe média deixe de estar encostada à parede" e a "defesa da família", em áreas-chave como a Educação, a Saúde, a Segurança Social e a fiscalidade.

Se até aqui subsistiam algumas dúvidas sobre a entrada de Lobo d'Ávila na disputa pela sucessão de Assunção Cristas, ao início desta tarde o ex-deputado fez questão de as desfazer. "Sim. Se a moção for a mais votada serei consequente e apresentarei listas a todos os órgãos nacionais, incluindo naturalmente a Presidente do CDS. É também certo que nunca serei candidato com moções de outros. É nessas circunstâncias que sou candidato", escreveu na rede social, explicando, depois, à VISÃO, não avançará com listas aos órgãos nacionais, caso outra linha política seja escolhida pelos congressistas no primeiro dia de conclave. Simplificando: não irá a votos para eventualmente liderar com a estratégia de terceiros.

Ainda sem revelar os nomes de personalidades que possam vir a estar do seu lado, a principal figura do grupo Juntos pelo Futuro, crítico da direção cessante, garante que está de braços abertos para acolher quem "concordar com a mudança que é preciso fazer" no partido. "Não fecho a porta a nenhum deles", afirma quando questionado sobre eventuais apoios. "Somos muito poucos para excluirmos quem quer que seja", completa.

Numa altura em que volta a ser debatida (como ciclicamente acontece), a linha doutrinária dominante no interior do CDS, Lobo d'Ávila observa que "não faz sentido [haver] qualquer tensão ideológica ou [ser dada] qualquer primazia a uma tendência" e destaca que a "riqueza" do partido sempre residiu na "conjugação" dessas diversas sensibilidades. "Ao contrário de partidos formados recentemente, nós não somos só liberais ou só conservadores ou só democratas-cristãos", realça, sublinhando que essa é uma "diferença face à Iniciativa Liberal e ao Chega".

"Tenho uma perspetiva liberal da economia, conservadora em alguns valores e, noutros, uma visão da sociedade que é democrata-cristã", exemplifica, antes de apontar o dedo à cúpula de Cristas. Durante os últimos quatro anos, lamenta, "houve momentos em que foi visível a superioridade de uma tendência". Tanto assim foi, prossegue o antigo porta-voz centrista, que um grupo de militantes "sentiu a necessidade de se constituir como tendência democrata-cristã [a Tendência Esperança em Movimento, de Abel Matos Santos] dentro de um partido democrata-cristão".

Na disputa marcada para o início de 2020, Lobo d'Ávila enfrentará o deputado João Almeida (que desfez o tabu no sábado), Abel Matos Santos (que se chegou à frente logo na noite das legislativas) e Carlos Meira (ex-líder da concelhia de Viana do Castelo). Em stand-by permanece a possível candidatura do presidente da JP, Francisco Rodrigues dos Santos.