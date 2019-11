Joacine “surpresa” com reprimenda da direção do Livre

Joacine Katar Moreira “não foi consultada” antes de a direção do Livre tornar pública uma posição crítica sobre a sua única representante na Assembleia da República e, por isso, foi “com muita surpresa” que foi confrontada com a “preocupação” manifestada pelo partido este sábado. Em causa está a abstenção de Joacine num projeto apresentado pela bancada comunista e votado esta sexta-feira, em plenário, em que o PCP defende a “condenação da nova agressão israelita a Gaza e da declaração da Administração Trump sobre os colonatos israelitas”.

A abstenção da deputada única do Livre está “em contrassenso com o programa eleitoral” do partido e com o seu “historial de posicionamento” relativamente a este assunto. À VISÃO, fonte parlamentar do Livre garante que a deputada “não foi consultada antes da publicação da nota e é com muita surpresa que recebe este comunicado”.

O diferendo interno é ainda mais relevante quando a próprio Joacine Katar Moreira faz parte do grupo de contacto do Livre, o órgão informal de direção do partido que assina a reprimenda. Contactado, o assessor de Joacine diz não ter informação sobre se a deputada foi ou não envolvida nos contactos que levaram à produção do comunicado crítico da sua votação, mas remete uma tomada de posição para este domingo, sem adiantar se Joacine fará uma declaração ou se vai limitar-se a tornar público um comunicado. À rádio Observador, Pedro Nuno Rodrigues, elemento do grupo de contacto, refere que, ainda na sexta-feira, Joacine foi contactada "por e-mail, por chamada e por SMS" no sentido de explicar a posição que tomou relativamente ao projeto do PCP, sempre "sem resposta".

No documento que divulgou este sábado, o Livre refere ainda que “o texto apresentado pelo PCP colhe uma posição favorável por parte da direção do partido” e deixa claro que a abstenção “não reflete as tomadas de posição oficiais do partido sobre o tema em questão”. O comunicado dizia ainda que “enquanto subscritor dos princípios do Direito Internacional”, o Livre “manifesta a sua preocupação com as posições do presidente norte-americano e do seu secretário de Estado” sobre esta matéria e considerava, por isso, “justificada uma tomada de posição da Assembleia da República como a expressa na moção em causa”.

Esta não é a primeira vez que surgem sinais de discordância entre a direção do Livre e a deputada única do partido na Assembleia da República. Ainda este mês, quando a VISÃO publicou um longo perfil da deputada, fontes do partido assumiam o desgaste provocado pelas constantes situações em que são chamados a “apagar fogos” alimentados por Joacine Katar Moreira.

Depois desse perfil ser publicado, um dos principais elementos do Livre – e seu fundador – Rui Tavares procurava relativizar a polémica, mostrando-se satisfeito com a prestação de Joacine Katar Moreira.