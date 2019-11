Ministro-sombra de Rio para as Relações Externas demite-se

O ministro-sombra de Rui Rio para as Relações Externas apresentou a demissão ao líder do PSD. Tiago Moreira de Sá, coordenador daquela secção temática no Conselho Estratégico Nacional (CEN), terá abandonado o cargo que ocupava, segundo contaram fontes partidárias à VISÃO, por discordar de várias opções que a direção dos sociais-democratas tem vindo a tomar nos últimos tempos.

"A única coisa que posso confirmar é que me demiti da presidência da Comissão de Relações Internacionais do PSD e de coordenador das Relações Externas do CEN", admite Moreira de Sá, em declarações à VISÃO, recusando pronunciar-se sobre os motivos que terão provocado a rutura. "Nego em absoluto que a demissão seja devida a divergências pessoais ou qualquer desencanto em relação ao presidente do partido", acrescenta o professor universitário, que diz ainda que apontou as suas razões apenas a Rio. "Não revelo as conversas que tenho com o presidente do partido", complementa.

No entanto, relatos ouvidos pela VISÃO dão conta de que o académico (que assumiu em março do ano passado a liderança do Comissão de Relações Internacionais do PSD e um mês depois a coordenação das Relações Externas do CEN) já teria ficado desapontado com o facto de não ter sido integrado na lista de candidatos a deputados em Lisboa e, além disso, mais recentemente, não terá gostado das opções de Rio no Parlamento, nomeadamente das escolhas para a comissão com a qual teria de se articular, a de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.

Para essa comissão o presidente do PSD indicou Carlos Alberto Gonçalves (eleito pelo círculo da Europa) para vice-presidente e António Maló de Abreu (eleito por Coimbra), amigo de Rio e diretor operacional da campanha para as legislativas, para coordenador do grupo parlamentar.

De acordo com as mesmas fontes, este não é o único foco de tensão criado pelas opções de Rio para esta legislatura, havendo já várias acusações em surdina de que o também líder parlamentar social-democrata está a usar os cargos na Assembleia da República para segurar apoios e lealdades internas quando faltam menos de dois meses para as diretas do partido, marcadas para 11 de janeiro do próximo ano.

Tiago Moreira de Sá é licenciado em Ciências da Comunicação (variante de Jornalismo) e doutorado em História das Relações Internacionais pelo ISCTE, com uma tese intitulada “Os Estados Unidos da América e a Democracia Portuguesa”. É professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, na qual leciona várias cadeiras relacionadas com Relações Internacionais, e é ainda investigador no Instituto Português de Relações Internacionais.