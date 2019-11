"Cabe ao próprio Frederico Varandas avaliar" se suspende ou renuncia ao mandato em Odivelas, diz PSD

A "finta" de Frederico Varandas ao Exército - que se traduz no facto de o presidente do Sporting Clube de Portugal utilizar um cargo autárquico para ficar dispensado das suas obrigações militares - está longe de ser consensual no PSD. Depois de a VISÃO ter noticiado, na sexta-feira, 15, que foram mais as reuniões da Assembleia de Freguesia de Odivelas a que o líder do emblema leonino faltou (14) do aquelas a que compareceu (12), o presidente da concelhia social-democrata, Marco Pina, evita tomar uma posição categórica e afirma apenas que compete ao próprio Varandas decidir se continua ou não em funções. Ainda assim, essa perspetiva não é unânime e, mais acima na hierarquia, na distrital de Lisboa, há quem defenda que o partido sai prejudicado por estar associado a este tipo de condutas.

Em declarações à VISÃO, Marco Pina (vereador na Câmara Municipal de Odivelas e candidato à Junta de Freguesia, em 2013, quando Varandas integrou, como independente, a lista do PSD pela primeira vez) sublinha que "o dr. Frederico Varandas, como todas as outras pessoas, exerce um mandato que é individual" e que a respetiva "gestão é sempre feita individualmente".

O dirigente local, também comentador de arbitragem na CMTV, assegura que "o PSD não mistura o futebol com a política" e destaca que quando Varandas "não pode ir" às reuniões "faz-se substituir". "Ele não falta; avisa e faz-se substituir. O PSD não fica com menos um elemento", observa, procurando manter-se à margem da controvérsia.

Já quando confrontado sobre o facto de Varandas não participar nos trabalhos desde que anunciou ser candidato à presidência do Sporting - a última reunião em que esteve presente foi a 24 de abril de 2018 - e acerca de uma eventual suspensão ou renúncia ao mandato, Marco Pina volta a revelar muitas cautelas: "Ele é detentor do mandato em Odivelas. Ele é que terá de avaliar..."

No lugar de Varandas (que confessou à VISÃO já ter equacionado abandonar o cargo), Pina suspenderia ou renunciaria ao mandato? A réplica volta a ser defensiva: "Não lhe vou responder a isso. Eu sou eu, o dr. Frederico Varandas é o dr. Frederico Varandas. É uma situação que cabe ao próprio avaliar."

E se o líder dos "leões" se demarcou em absoluto do partido, Marco Pina não vê qualquer drama nisso. O dirigente concelhio frisa que o então candidato à Junta de Freguesia (ele próprio) vislumbrou em Varandas "um currículo rico", que "poderia ser um aporte, uma mais-valia" para a sua lista" e garante que encarou com "perfeita nornalidade essas palavras" de recusa de qualquer vínculo ao partido.

Apesar do statement contido da concelhia, mais acima, na distrital de Lisboa, o assunto está longe de agradar aos principais responsáveis. Ângelo Pereira, recém-eleito presidente daquela estrutura, não acrescenta uma vírgula às declarações de Marco Pina, mas outras fontes, ouvidas pela VISÃO, não negam o desconforto. Sob anonimato, um dirigente social-democrata assinala que as ausência de Varandas são supridas, regra geral, por militantes, e até faz um paralelismo: "Sempre que ele não for, somos nós que exercemos o mandato. Só é mau para ele... Quem nos dera que a Teresa Leal Coelho [vereadora na Câmara de Lisboa] fizesse o mesmo..."

Da direção de Rui Rio chega uma posição similar ao da distrital. José Silvano, secretário-geral do PSD, "não se pronuncia sobre essas matérias por serem competência da concelhia [de Odivelas] e da distrital [de Lisboa]".