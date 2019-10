Rio pressiona com dimensão do Governo, lítio e Saúde. Costa explora crise no PSD

Rui Rio regressou ao Parlamento (18 anos depois de ter deixado o hemiciclo para assumir a presidência da Câmara do Porto) ao ataque. Em nove minutos e meio de intervenção, o presidente do PSD tentou encostar António Costa às cordas com várias acusações, levando ao debate, de uma só vez, o tamanho do Governo, a "despromoção" de Mário Centeno, a polémica da prospeção de lítio em Montalegre e o tema da Saúde.

O social-democrata sublinhou que o primeiro-ministro compôs "o maior Governo da História de Portugal", que custará "mais de 50 milhões de euros aos contribuintes" e desencadeará "problemas de articulação" entre as diversas tutelas, insinuando que os governantes precisarão "de um roteiro para saber em que áreas devem agir".

"Fica com um recorde nacional que eu nunca gostaria de ter tido", criticou. E ainda brincou: "Quase precisávamos de um carpinteiro para ajustar a bancada do Governo..." Ainda sobre o elenco governamental, questionou Costa sobre a "despromoção" de Mário Centeno e sobre o significado da descida do "Ronaldo das Finanças" na hierarquia. "Pode dizer a esta câmara que o senhor ministro não vai sair do Governo durante o próximo ano, designadamente quando terminar o mandato do Eurogrupo ou o mandato do governador do Banco de Portugal?"

De caminho, pegou nas investigações da RTP sobre a prospeção de lítio em Montalegre. E interrogou, antes de garantir que não vai deixar cair o caso: "Ao promover o secretário de Estado João Galamba, está em condições de dizer ao País que, no plano legal, político e ético, o secretário de Estado agiu bem, sem qualquer mácula?"

Já acerca da Saúde, Rio lamentou que "por tabu ideológico" o programa do Governo afaste liminarmente as Parcerias Público-Privadas (PPP) e considerou "profundamente lamentável" que em campanha eleitoral Costa tenha aparecido na ala pediátrica do Hospital de S. João a "dar a ilusão" de que a obra iria arrancar. "E a obra não começou", acusou.

Na resposta, o primeiro-ministro usou a crise no PSD para fragilizar o adversário. "Está simplesmente a fazer um estágio para ser comentador televisivo", atirou, antes de referir que "se o PSD permitir" terá um dia de ver Rio a formar o seu Executivo."Eu preocupo-me com as promoções e despromoções do Governo, o senhor preocupa-se com a redução do seu grupo parlamentar", devolveu perante a pergunta sobre Centeno.

Sobre o lítio, Costa foi lacónico. Explicou que foi o ex-ministro da Economia Álvaro Santos Pereira a atribuir à empresa visada pelas reportagens da RTP a licença de prospeção, ao abrigo da lei que regula a prospeção de recursos minerais e tentou que a uma frase de Rio fizesse ricochete: "Convém não transformar a Assembleia da República num local para fazer julgamentos de tabacaria." Sobre Galamba nada disse.

Quanto à ala pediátrica do S. João, o líder do Executivo socialista remeteu responsabilidades para Pedro Passos Coelho. "Efetivamente não fui lançar a primeira pedra enquanto primeiro-ministro, porque o meu antecessor já tinha ido lançar a primeira pedra. Teve mesmo a gentileza de pôr as duas primeiras pedras", vincou, convidando ainda Rio para visitar o hospital "no final do primeiro semestre de 2021", quando ocorrer a inauguração. As PPP, essas, não trouxeram novidade. Costa escudou-se na formulação da nova Lei de Bases da Saúde e fundamentou, sobre os acordos que não foram renovados, que "sempre que a avaliação foi positiva a parte contrária não mostrou vontade nem disponibilidade para manter o contrato".

Luís Barra

Um programa de Governo na linha daquilo que o PS levou a eleições, mas com “alterações” pontuais que António Costa pretende que sejam interpretadas como “um sinal da atitude de compromisso” com a política dos últimos quatro anos – e que será para prolongar para os próximos quatro anos. No arranque do primeiro de dois dias em que a Assembleia da República vai escalpelizar o programa do XXII Governo da República, o primeiro-ministro garante uma “linha de continuidade” da geringonça e desafia “todos os que à esquerda” do PS “e também no PAN queiram colaborar” com o Governo.

Foi logo a abrir que Costa fez questão de deixar o sinal de continuidade. “Ninguém imagine ou desconfie de que vamos mudar o rumo do nosso caminho”, assegurou o chefe do Governo. Continuidade, mas “sem nunca dar o passo maior que a perna”, acrescenta, recuperando a formulação que foi usando como um recado aos antigos parceiros da geringonça. Ainda assim, a garantia: “Posso atestar que o empenho do Governo neste processo político continua exatamente o mesmo.”

Depois, António Costa foi aflorando alguns pontos essenciais do programa do Governo, avançando que serão os seus ministros – Matos Fernandes (no Ambiente), Mariana Vieira da Silva (ministra de Estado e da Presidência) e Pedro Siza Vieira (o seu número dois, ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital) – a concretizar as áreas essenciais da governação nos próximos quatro anos.

A habitação foi o primeiro das áreas a que Costa dedicou alguns minutos. Reafirmou a vontade de chegar a 2024 com todas as famílias em Portugal a viver sob um teto condigno. “A habitação é a base da vida familiar” e, também por isso, o Governo vai disponibilizar “10 mil habitações” a preços acessíveis” até ao final da legislatura.

Numa passagem sobre a economia e a evolução do emprego, Costa disse esperar uma “resposta positiva dos parceiros sociais para um acordo geral sobre uma política de rendimentos que preveja a subida generalizada dos salários no âmbito do pacto para o crescimento”. E reiterou a intenção de subir o Salário Mínimo Nacional para os 750 euros até 2023.