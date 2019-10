Funcionária da TAP detida por suspeita de tráfico de seres humanos

Segundo o SEF, a mulher de 31 anos foi detida no sábado, no aeroporto de Lisboa, à saída de um voo de Luanda (Angola), com trânsito para Casablanca, Marrocos.

A mulher estava acompanhada de outras duas cidadãs adultas, de 27 e de 31 anos, e de dois menores, de um e sete anos, todos estrangeiros, e foram detetadas na aérea internacional do aeroporto de Lisboa pelos inspetores daquele serviço de segurança.

Depois de terem sido questionados sobre os documentos de identificação, estes quatro cidadãos responderam que estavam na posse de uma outra mulher, que identificaram, na altura, como sendo a cidadã agora detida, explica o SEF.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras sublinha que, de "acordo com a análise de risco habitualmente efetuada pela Unidade de Identificação e Peritagem Documental do SEF", e considerando o modo de atuação, esta situação foi encaminhada para a equipa de combate ao tráfico de seres humanos, que está no Aeroporto de Lisboa.

O SEF refere ainda que a mulher detida, de nacionalidade estrangeira, vai ser hoje à tarde presente a tribunal.

Fonte oficial da TAP confirmou à Lusa que "uma funcionária da Companhia, com funções nos escritórios da empresa em Luanda, foi detida", estando a TAP a "colaborar com as autoridades de investigação".

Lusa