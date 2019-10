Rio recandidata-se contra a "vaidade" dos adversários e assume a liderança da bancada do PSD

Se dúvidas houvesse, Rui Rio tratou de as desfazer esta segunda-feira, 21, ao final da tarde. O presidente do PSD esperou que a composição do novo Governo fosse conhecida, avaliou as condições de que dispunha e anunciou que vai voltar a ser candidato à liderança dos socias-democratas. Fá-lo, disse numa conferência de imprensa num hotel na Avenida da Boavista, no Porto, contra as "vaidades" e "interesses pessoais" dos que vai enfrentar nas diretas de janeiro do próximo ano e em nome de um partido ao centro, que não embarque em derivas liberais.

A tese do presidente do PSD, que terá garantidamente como oponentes Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz, é que, sem ele a mandar, o partido corre o risco de se "fragmentar", de ficar "sem rumo" e de se deixar capturar por grupos "pouco transparentes" (numa alusão implícita à Maçonaria). Para Rio, será ele ou o caos.

Quando muito se especulava também sobre o futuro da bancada parlamentar, o líder do partido arrumou o assunto. "No que concerne à liderança da bancada do PSD, deverá estar em consonância com o presidente do partido entretanto eleito. Nunca farei aos outros o que me fizeram a mim e por isso irei assumir eu próprio a liderança da bancada", adiantou.