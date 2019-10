Pinto Luz confirma candidatura à presidência do PSD

É oficial: o vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, Miguel Pinto Luz, anunciou esta sexta-feira de manhã, através de um vídeo publicado na página da candidatura, que vai avançar para a liderança do PSD nas próximas diretas.

Num vídeo de 1.21 minutos, o ex-presidente da distrital do PSD/Lisboa começa por dar um recado a Rui Rio (que mantém o tabu sobre a recandidatura): "No PSD sabemos quando perdemos e no dia 6 [de outubro] perdemos todos."

"Mas no PSD também sabemos reerguer-nos, reencontrar-nos, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa história", acrescenta Pinto Luz, que, dirigindo-se diretamente aos militantes sociais-democratas, transmite a ideia de que encara as próximas eleições para a liderança do partido "como uma oportunidade de reencontro com as verdadeiras aspirações dos portugueses".

Na minha linha de recado ao líder em funções, o autarca de Cascais frisa que do debate democrático interno possa renascer um PSD com a ambição de liderar um novo projeto de mudança para a sociedade portuguesa". Dito de outra forma, "um projeto político capaz de ser alternativa ao projeto socialista que asfixia os sonhos dos portugueses", que "limita a liberdade de escolha".

Por isso, prossegue Pinto Luz para fundamentar um avanço que já todos davam como certo, "não é tempo para taticismos". "Não podemos esperar mais quatro anos. Eu, por mim, direi presente. Direi que o futuro diz presente. O meu nome é Miguel Pinto Luz e sou o vosso candidato à liderança do PSD", remata, adotando como lema "O futuro diz presente".

Com a confirmação da entrada na corrida do autarca cascalense, são assim dois os candidatos confirmados à presidência "laranjinha", depois de Luís Montenegro, na quarta-feira, 9, ter assegurado, na SIC, que também iria às diretas de janeiro.

Quanto a Rio, mantém o silêncio. Já deu alguns sinais de que pode avançar para um segundo mandato, mas esta quarta-feira, 16, depois de ter reunido a Comissão Política Nacional, não falou sequer aos jornalistas.