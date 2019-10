Dois funcionários da Segurança Social visados em operação contra imigração ilegal

"Tratando-se de uma operação nacional, as ações conduzidas no âmbito da Segurança Social visaram dois funcionários", refere o Instituto da Segurança Social (ISS) em comunicado, assegurando que "tem vindo a prestar toda a colaboração à Polícia Judiciária, mantendo uma articulação permanente com as autoridades policiais, visando o desmantelamento de uma associação criminosa dedicada à legalização de imigrantes".

Esta colaboração, diz, "enquadra-se no esforço que nos últimos anos o ISS tem vindo a desenvolver de mecanismos de prevenção contra os riscos de corrupção e de controlo das atividades exercidas, permitindo acautelar eventos geradores de risco e denunciar situações passíveis de consubstanciarem práticas corruptivas ou outras condutas ilícitas".

Lusa