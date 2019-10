Multiplicam-se as reações à morte de Freitas do Amaral

"Acabou de falecer um dos fundadores do nosso regime democrático. À memória do rofessor Freitas do Amaral, ilustre académico e distinto Estadista, curvamo-nos em sua homenagem. Apresentamos à sua família, amigos e admiradores as nossas sentidas condolências", refere uma nota do gabinete de António Costa.

Na mesma nota, adianta-se que "o Governo decretará luto nacional coincidente com o dia do funeral, o que será acertado nas próximas horas e de acordo com a indicação da sua família".

Rio recorda "aliado" nos momentos importantes do país

O presidente do PSD, Rui Rio, recordou Freitas do Amaral, que hoje faleceu, como "um aliado" nos momnentos importantes do país, deixando-lhe "uma palavra de homenagem" durante um almoço de campanha.

No arranque do seu discurso perante uma plateia de empresários, em Vila Nova de Gaia (Porto), Rio disse ter acabado de receber "uma notícia triste", a da morte de Freitas do Amaral.

"Queria deixar aqui uma palavra de homenagem ao professor Freitas do Amaral. Nem sempre o PSD esteve de acordo com ele ou ele de acordo com o PSD, mas nos momentos importantes do país e do PSD o professor Freitas do Amaral foi um aliado", afirmou Rui Rio.

Cristas recorda coragem de fundador, CDS cumpre um minuto de silêncio

A notícia da morte de Freitas do Amaral, fundador do CDS, foi hoje recebida durante um almoço de campanha para as legislativas em Barcelos, Braga, e a líder centrista pediu aos militantes que cumprissem um minuto de silêncio.

No almoço, Assunção Cristas evocou o passado de Diogo Freitas do Amaral, como fundador, e "a coragem" necessária para defender as ideias do partido no período pós-25 de Abril de 1974.

Já Adriano Moreira, antigo presidente do CDS, faz questão de sublinhar que Freitas do Amaral foi "um grande professor e constitucionalista", que deixa "uma obra incomparável." Mas não só: "além de fundador da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, é ainda necessário sublinhar o seu papel na criação da democracia cristã em Portugal, numa altura em que era aqueles princípios que orientavam a União Europeia."