Demite-se secretário de Estado da Proteção Civil

O secretário de Estado da Proteção Civil demitiu-se hoje, poucas horas depois de a Polícia Judiciária ter realizado buscas no seu gabinete, no âmbito de uma investigação do Ministério Público aos contratos da Autoridade Nacional de Protecção Civil para a aquisição de 70 mil das golas antifumo.

"Na sequência do pedido de exoneração, por motivos pessoais, do Secretário de Estado da Proteção Civil, o Ministro da Administração Interna aceitou o pedido e transmitiu essa decisão ao Primeiro-Ministro", lê-se no comunicado do Ministério da Administração Interna.