Várias personalidades reagem à morte de Eduardo Beauté

O cabeleireiro portugês Eduardo Beauté morreu este sábado, aos 52 anos, e várias personalidades já reagiram à notícia nas redes sociais.

A morte do cabeleireiro foi anunciada pelo ex-marido, o modelo Luís Borges, no seu instagram. “É com profunda tristeza que partilho convosco que partiu hoje o pai dos meus filhos. Neste momento de dor, peço que recordem o Eduardo com carinho e respeitem o momento dificíl que atravessamos”, escreveu Luís Borges, que foi casado com o cabeleireiro durante cinco anos.

O casal, que se divorciou em setembro de 2016, tinha três filhos em comum, todos eles menores: Bernardo, de 9 anos, Lurdes, de 7, e Eduardo, de 4.

Além de Luís Borges, várias celebridades prestaram homenagem a Beauté nas suas redes sociais. O ator António Pedro Cerdeira partilhou uma foto do cabeleireiro e referiu estar "em choque" com a notícia. "Que tenhas a paz que te faltou aqui e tudo o que mereces pois tu eras, ÉS!, daquelas pessoas que trazem algo de melhor e bom para a vida dos outros", escreveu o ator.

A atriz Fernanda Serrano também partilhou uma fotografia com o cabeleireiro, referindo que Beauté foi " a pessoa com o coração mais doce" que conheceu na vida.





Glória Perez, escritora e roteirista brasileira, também escreveu, no seu instagram, uma dedicatória ao cabeleireiro. "Eduardo Beauté...Lisboa fica mais triste sem você. Que exista mesmo um lugar onde você reencontre a paz e a alegria", lê-se.





A atriz Alexandra Lencastre homenageou Beauté no instagram. "Falamos tanto em tantos anos...podias ter ligado como sempre", escreveu.



Também a apresentadora Fátima Lopes deixou uma dedicatória ao cabeleireiro.



O cabeleireiro foi encontrado em casa já sem vida, mas as causas da morte ainda são desconhecidas.

A separação entre Beauté e Luís Borges não foi um processo fácil, sendo que, no início de 2017, o cabeleireiro admitiu, nas redes sociais, ter agredido o modelo. “Depois dessas ofensas, levantei-me e dei-lhe uma surra que lhe deixou algumas marcas físicas, mas nada de grave e, ainda assim, nenhuma lhe doeu mais do que a violência verbal de que fui vítimas ao longo de cerca de três anos“, escreveu o cabeleireiro.

Já este ano, Beauté confessou, numa entrevista a Manuel Luís Goucha, sofrer de uma depressão que começou depois do divórcio com Luís Borges.

Em outubro de 2018, Beauté viu-se obrigado a encerrar o seu salão de beleza na Avenida da Liberdade, aberto durante 10 anos, por razões económicas. Ainda nesse ano, abriu um novo estabelecimento, na Rua Rodrigo da Fonseca, em Lisboa.

