Morreu Eduardo Beauté aos 52 anos

A morte do cabeleireiro português foi anunciada pelo modelo Luís Borges, ex-marido, com quem tinha três filhos menores

Morreu o cabeleireiro Eduardo Beauté aos 52 anos. A morte foi anunciada pelo ex-marido Luís Borges no instagram. “É com profunda tristeza que partilho convosco que partiu hoje o pai dos meus filhos. Neste momento de dor, peço que recordem o Eduardo com carinho e respeitem o momento dificíl que atravessamos”, escreveu o modelo, que foi casado com o cabeleireiro durante cinco anos, tendo-se divorciado em setembro de 2016.

O casal adotou três crianças, que ainda são menores.



De acordo com a RTP, Beauté foi encontrado morto em casa, mas as causas da morte são ainda desconhecidas.

O espaço de beleza do cabeleireiro era na Avenida de Liberdade, mas encerrou por dificuldades económicas. No fim do ano passado, Beauté abriu um novo estabelecimento, na Rua Rodrigo da Fonseca, em Lisboa.