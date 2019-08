Assinado acordo entre Fectrans e patrões

A Antram e a Fectrans chegaram a um acordo para um novo contrato coletivo de trabalho dos motoristas que prevê, segundo a estrutura sindical, um aumento mínimo de 120 euros no "conjunto das rubricas" do salário destes profissionais.

No Twitter, o primeiro-ministro, António Costa, saudou o acordo, que classificou como "um exemplo":

Antram não negoceia com "a espada na cabeça"

Já depois da reunião com a Fectrans, a Antram anunciou que recusa o desafio do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para uma reunião na quinta-feira, alegando que não pode negociar com "a espada na cabeça".

"Não podemos, infelizmente, reunir com a espada na cabeça, não podemos negociar dessa forma (...), negociamos de uma forma franca e presencial como estamos aqui hoje, mas não sob ameaça de greve", afirmou Pedro Polónio, um dos vice-presidentes da Antram.

O porta-voz do SNMMP, Pedro Pardal Henriques, tinha desafiado esta quarta-feira a Antram para uma reunião na quinta-feira, às 15:00, na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), em Lisboa.

ASSINE POR UM ANO A VISÃO, VISÃO JÚNIOR, JL, EXAME OU EXAME INFORMÁTICA E OFERECEMOS-LHE 6 MESES GRÁTIS, NA VERSÃO IMPRESSA E/OU DIGITAL. Saiba mais aqui.