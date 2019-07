Imagens de satélite mostram a proximidade do fogo de várias habitações em Vila de Rei e Mação

Dos incêndios deste fim-de-semana no distrito de Castelo Branco, resultaram um ferido grave e nove feridos ligeiros, sendo que 21 pessoas foram assistidas. O fogo que lavrou com intensidade, desde sábado, em Vila de Rei atingiu o concelho de Mação, em Santarém, e só esta segunda-feira ficou controlado.

De acordo com Pedro Nunes, o comandante de operações de socorro, ainda “10% do território carece de muita atenção e tem chama”, sendo que a preocupação continua. O comandante explicou aos jornalistas que os 10% que faltam dominar correspondem a "pontos quentes que têm chama ativa, com 20 a 30 metros”, e onde é difícil fazer chegar os meios de combate.

Este fogo, que envolve, desde o fim-de-semana, mais de mil operacionais e 300 viaturas, chegou a atingir várias habitações. O organismo europeu Copernicus disponibilizou, esta manhã, imagens de domingo que mostram como o fogo esteve perto das casas.

Pedro Nunes admitiu, ainda a possibilidade de pedir ajuda internacional para o combate a este incêndio, referindo que ainda há "capacidade de resposta" terrestre e aérea, mas que a questão do pedido de ajuda "já foi pensada". Durante o dia de hoje, vai ser feito um levantamento do número de casas ardidas e de pessoas desalojada, apesar de não haver qualquer registo de desalojados até ao momento.

Alguns concelhos dos distritos de Castelo Branco e Santarém estão, esta segunda-feira, em risco máximo de incêndio, e, por isso, o efetivo vai manter-se ao longo do dia de hoje.