Costa lança Tiago Brandão Rodrigues por Viana do Castelo

É uma das figuras que mais pressão tem enfrentado durante a legislatura, mas nem por isso - ou, então, precisamente por essa razão - o primeiro-ministro decidiu não abrir mão de Tiago Brandão Rodrigues. É ele o cabeça de lista indicado pelo secretário-geral do PS para liderar a lista de candidatos à Assembleia da República no distrito de Viana do Castelo, numa reedição da escolha de 2015.

O nome foi confirmado à VISÃO por fonte oficial do PS. Além de Brandão Rodrigues, Costa lança também João Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Viseu, por este círculo eleitoral. E, junto com estes dois nomes, que serão aprovados esta noite nas respetivas comissão políticas distritais do PS, também Alexandre Quintanilha será confirmado como cabeça de lista pelo Porto (como a VISÃO já tinha avançado esta quinta-feira).

Os nomes que o PS vai levar a votos nas legislativas de 6 de outubro têm vindo a ser votados pelas comissões políticas locais na última semana. No dia 23 de julho, o partido reúne a sua Comissão Política para aprovar, em definitivo, as listas de candidatos a deputado.

Entre os nomes já oficializados estão os de Pedro Nuno Santos (Aveiro), Jorge Gomes (Bragança), Raúl Castro (Leiria), Ana Mendes Godinho (Guarda), Alexandra Leitão (Santarém) e Isabel Rodrigues (Açores).