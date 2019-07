Alexandre Quintanilha é número um no Porto. Matos Fernandes em terceiro lugar

Há quatro anos foi uma surpresa. Agora, é uma recondução. Alexandre Quintanilha volta a liderar a lista do PS pelo Porto e terá como número dois Rosário Gamboa, que até há cerca de um ano foi presidente do Instituto Politécnico do Porto. O ministro Matos Fernandes – que chegou a ser equacionado como cabeça de lista – será o terceiro nome indicado.

A não ser que houvesse uma “catástrofe”, tudo se encaminha para uma repetição do primeiro candidato às legislativas pelo PS no Porto. O nome foi avançado à VISÃO por fonte socialista mas o próprio deputado recusou-se a confirmar essa indicação.

A recondução de Quintanilha no primeiro lugar da lista – em detrimento da aposta numa novidade, com José Pedro Matos Fernandes à cabeça – tem várias explicações. Primeiro, empurrar o professor universitário jubilado para outro lugar seria encarado como uma despromoção; segundo foi uma forma de proteger o ministro do Ambiente, que segue nas listas mas sem o destaque – e o eventual desgate - de uma primeira figura.

O nome de Matos Fernandes foi, durante um longo período, encarado como um forte candidato à liderança pelo Porto. Era uma forma de jogar em dois tabuleiros: reforçava-se a lista do Porto, com a indicação de um ministro, e lançavam-se as bases de uma candidatura àquela câmara municipal, em 2021. Mas isso, interpretam fontes do PS, poderia expor Matos Fernandes aos ataques políticos do PSD e de Rui Moreira – e o secretário-geral optou por atribuir um lugar menos exposto.

Na lista, e como nomes “fechados” ou bastante prováveis – num momento em que António Costa ainda não revelou as restantes preferências, no terço de lugares que lhe cabe indicar –, estão Rosário Gamboa, a ministra Ana Paula Vitorino, o secretário de Estado José Luís Carneiro e o vice-presidente da bancada do PS João Paulo Correia. Admite-se como natural que outro ministro, Augusto Santos Silva, também tenha o seu nome na lista pelo distrito.

A votação dos nomes pela Comissão Política Distrital está marcada para esta sexta-feira, 19 de julho.

Já esta quinta-feira, Bragança vai (re)confirmar o nome de Jorge Gomes como cabeça de lista pelo distrito. É uma repetição do nome de há quatro anos e a recondução de um ex-secretário de Estado da Administração Interna que, antes da demissão de Constança Urbano de Sousa, esteve intensamente envolvido nos incêndios de 2017. Com a saída da ministra da Administração Interna, assumiram ambos o seu lugar no Parlamento.