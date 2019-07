Legislativas: Pedro Nuno Santos volta a ser cabeça de lista do PS por Aveiro

Pedro Nuno Santos vai liderar (mais uma vez) a lista do PS às legislativas por Aveiro. O ministro das Infraestruturas e Habitação foi o nome escolhido pelo secretário-geral do PS para encabeçar a lista de candidatos por aquele distrito. Em Leiria, António Costa optou por Raúl Castro, atual presidente da câmara municipal.

Os nomes vão ser aprovados nas reuniões das respetivas Comissões Políticas Distritais, esta noite, confirmou à VISÃO fonte socialista. As escolhas do ministro e do autarca seguem-se aos nomes, já aprovados, de Ana Mendes Godinho, atual secretária de Estado do Turismo, que vai liderar a corrida pelo círculo eleitoral da Guarda, e de Alexandra Leitão, secretária de Estado da Educação e primeiro nome por Santarém.

Na semana passada, também os Açores já tinham aprovado Isabel Rodrigues como primeira candidata à Assembleia da República pela região autónoma, sucedendo a Carlos César que já tornou público não estar disponível para voltar a ser candidato.

Até dia 23 de julho, as várias federações do PS vão aprovar as listas de candidatos às eleições de 6 de outubro. E, nesse mesmo dia, o PS reúne a sua Comissão Política para a aprovação final de todas as listas. O secretário-geral goza da prerrogativa de escolher os cabeças de lista e um terço dos lugares teoricamente elegíveis.

