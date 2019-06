Pedro Pinto, ex-vice de Passos e crítico de Rio, pré-anuncia recandidatura ao PSD/Lisboa

O anúncio da decisão está guardado para depois das legislativas, mas Pedro Pinto fez esta sexta-feira, 28, uma espécie de pré-anúncio de recandidatura à presidência da distrital de Lisboa do PSD. Em declarações à VISÃO, um dos maiores críticos internos de Rui Rio confirma que na quinta-feira à noite, numa reunião da estrutura que lidera, disse estar "disponível" para avançar e até desvenda as condições de que não abdica para realizar um segundo mandato.

"É verdade que disse que estava disponível e que estava a pensar nisso [na recandidatura]", afirma o antigo vice-presidente de Pedro Passos Coelho, que marca, desde já, terreno face a adversários que possam emergir na ala riísta. "O momento [da decisão] não é este, o momento é a seguir às legislativas, mas se alguém se posicionar agora eu serei candidato", avisa, depois de ter acatado a instrução da nacional para que nenhuma disputa interna fosse travada antes das eleições de 6 de outubro - o mandato da distrital terminará a 1 de julho.

Seja como for, o calendário enunciado não deixa de parecer um mero formalismo. Até porque Pedro Pinto já estabeleceu as garantias de que precisa para ser novamente líder da segunda maior distrital dos sociais-democratas. A primeira, revela, passa por reunir-se e "avaliar e decidir, em conjunto com as dez concelhias de Lisboa, as alterações que têm de ser feitas" para melhorar o "funcionamento interno da distrital".

A segunda, frisa Pedro Pinto, é ouvir os potenciais adversários e tentar acolher as suas reivindicações, para ter uma distrital "o mais consensual possível". Por último, a condição mais exigente e que mexe diretamente com as aspirações mais eminentes do aparelho: "Quero ouvir o líder do partido e os presidentes das concelhias e perceber qual é o projeto político para as próximas autárquicas."

No fundo, este terceiro requisito visa prevenir hecatombes eleitorais como a que o PSD sofreu em 2017 e que veio a precipitar o "adeus" de Passos à liderança. No distrito de Lisboa, os sociais-democratas só conseguiram vencer em três autarquias (Cascais, Mafra e Cadaval), tendo obtido um resultado historicamente baixo na capital - Teresa Leal Coelho não foi além dos 11,22% dos votos.

Na reunião de quinta-feira, foi aprovado, por unanimidade, um voto de "confiança política" a Pedro Pinto, para negociar a escolha de candidatos a deputados junto da direção de Rio, num processo em que sejam considerados fatores como a representatividade das várias concelhias e das estruturas autónomas, como a Juventude Social Democrata (JSD) e os Trabalhadores Social Democratas (TSD).

Na reunião, que se estendeu por cerca de três horas, foi ainda aprovado um compromisso para que os futuros deputados eleitos pelo círculo de Lisboa apresentem regularmente relatórios das suas atividades e que comprovem a proximidade com os eleitores do distrito.

A aprovação ou o veto das figuras conotadas com o passismo deverá ser o ponto quente das conversações com a cúpula "laranja". O próprio Pedro Pinto (um dos mentores da rebelião contra Rio, em janeiro) e Miguel Pinto Luz (anterior presidente da distrital, vice-presidente da Câmara de Cascais e putativo candidato à liderança no pós-Rio) serão mesmo os dois nomes mais controversos para a direção do PSD. Mas uma coisa é certa: em Lisboa, todos querem "lugares preponderantes" para ambos na corrida às legislativas. Rio tem a palavra.

