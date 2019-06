PJ deteve português suspeito de ligações ao Daesh

A Polícia Judiciária deteve este domingo um homem suspeito de ter dado apoio ao Estado Islâmico. Em comunicado, a polícia diz que "foi desenvolvida uma ação policial para efetuar a detenção de individuo suspeito de ter prestado apoio a combatentes daquela organização terrorista".

Em causa estão suspeitas de o detido ter integrado as fileiras daquela organização terrorista. "A ação policial ocorreu na madrugada de 16 de junho, efetuando-se em conformidade uma busca domiciliária à residência onde o mesmo se encontrava", diz o comunicado.

O suspeito "está radicado no Reino Unido há vários anos" e foi a partir dali que "desenvolveu diversas atividades em prol do estado islâmico, nomeadamente como apoio e facilitador ao movimento de outros nacionais para os territórios do Iraque e do norte da Síria".

O homem já foi presente a juiz de instrução para primeiro interrogatório e viu ser-lhe aplicada a medida de coação mais grave: a prisão preventiva.