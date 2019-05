Rio quer limitar autarcas nas listas para deputados

Estão definidos os critérios para a elaboração das listas de candidatos a deputados pelo PSD. E dois dos critérios prometem suscitar tensões internas. Rui Rio quer que as estruturas locais evitem incluir autarcas (vereadores e presidentes de juntas de freguesia, por exemplo) no rol de candidatos e também definiu como premissa - que está a ser lida com um mecanismo para afastar os críticos - que qualquer membro das listas esteja de acordo com a linha política seguida direção nacional dos sociais-democratas.

Segudo a deliberação aprovada na reunião desta quarta-feira da Comissão Política Nacional (CPN) do PSD, a que a VISÃO teve acesso, assinada pelo secretário-geral, José Silvano, e que já foi remetida aos presidentes das distritais "laranjas, é pedida atenção à "necessidade de evitar o exercício de cargos políticos executivos de eleição em acumulação" - o que poderá indiciar que vários autarcas venham a ser riscados da equação - e ainda "concordância com a orientação estratégica da CPN", assim como "disponibilidade para cooperar de forma politicamente leal e solidária" com a direção.