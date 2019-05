Santana satisfeito por Aliança ser o "primeiro da Liga de Honra"

Pedro Santana Lopes assumiu este domingo que o resultado do seu recém-formado partido, o Aliança, nas europeias "ficou aquém" do que desejava, mas desdramatizou o facto de não ter conseguido eleger um único deputado para o Parlamento Europeu.

Ainda sem se conhecer os resultados oficiais do sufrágio, Santana reconheceu estar a viver uma "noite agridoce", embora tenha frisado que o resultado do Aliança seria uma verdadeira derrota se o partido tivesse a idade das forças com assento parlamentar. Assim, observou o ex-primeiro-ministro, os cerca de 2% de preferências dos eleitoes que as projeções estão indicar poderão abrir "boas perspetivas para eleições futuras".

Santana garantiu que o Aliança "não se descontenta" por ser "o primeiro dos partidos que não tem assento parlamentar". Ou, na semântica futebolística a que o antigo líder do PSD recorreu, o "primeiro da Liga de Honra".

Já com os olhos postos nas legislativas de 6 de outubro, Santana pediu ainda aos responsáveis políticos do centro-direita que repensassem "a necessidade de convergência" contra "a frente de esquerda", sem formulações fechadas. Isto é, sem adiantar se a solução deve ou não passar por uma coligação pré-eleitoral.

Por sua vez, o cabeça-de-lista, Paulo Sande, recusou assumir a derrota, mas admitiu que o score eleitoral, apesar de "digno", não foi aquele de que gostaria. Ainda assim, notou alinhado com o líder do partido, permitiu "lançar as bases do futuro". "Há um partido novo que conseguiu ganhar espaço", concluiu.