€750 mil para apagar graffitis dos comboios

O Governo autorizou a CP a contratar serviços de limpeza de graffitis nos comboios ao longo de três anos, numa despesa que poderá chegar no total a €750 mil.

Em causa, segundo uma portaria publicada esta quinta-feira em Diário da República, está a intenção da empresa que gere o material ferroviário circulante de contratar serviços de remoção de graffitis entre 1 de janeiro deste ano e o final de 2021.

De acordo com a autorização assinada pelos secretários de Estado do Orçamento e das Infraestruturas, estão previstas despesas máximas de €250 mil, mais IVA, em cada um dos três anos, totalizando €750 mil.

As verbas para limpeza dos graffitis nos comboios, refere a mesma portaria, serão suportadas pelo orçamento da CP. No final do ano passado, de acordo com o relatório e contas da empresa, a CP tinha 373 unidades de material circulante afetas ao parque ativo em serviço comercial.