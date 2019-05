Costa reuniu-se com Marcelo e falará ao País às 17h

Ainda mal tinha desarrumado as malas e já estava a acompanhar a par e passo a crise política aberta esta quinta-feira pela aprovação parlamentar da contabilização do tempo de serviço dos professores. Marcelo Rebelo de Sousa recebeu esta sexta-feira à tarde o primeiro-ministro, António Costa, na habitual audiência semanal entre ambos - que não aconteceu na véspera devido à visita oficial do Chefe do Estado à China -, e os cenários equacionados pelo Executivo (inclusivamente o da demissão) terão dominado o encontro.

Marcelo está "em cima" da crise assumida por vários membros do Governo e por dirigentes socialistas, como Carlos César, que dramatizaram nas últimas horas a aprovação da medida acerca das carreiras docentes, que prevê - a prazo - a recuperação do período de nove anos, quatro meses e dois dias em que estas estiveram congeladas.

O Presidente aterrou em Portugal na quinta-feira por volta das 12h00 e, desde então, tem dedicado especial atenção à rutura entre PS e parceiros da maioria de esquerda (BE e PCP), que, com apoio do PSD e do CDS, decidiram viabilizar a contagem integral do tempo de trabalho que esteve congelado e que era reivindicado pelos sindicatos dos professores, mesmo perante o argumento do Governo de que essa opção poria em causa a sustentabilidade das contas públicas - o Executivo estima que esteja em causa um impacto de 800 milhões de euros por ano.

A reunião entre Marcelo e Costa, no Palácio de Belém, ocorreu já depois de o primeiro-ministro ter concluído o encontro de emergência para a qual convocou o núcleo duro do Governo. Nas últimas horas, recorde-se, tem sido aventada a possibilidade de demissão do Executivo, que o presidente e líder parlamentar socialista, Carlos César, admitiu por considerar que a situação da governação tornar-se-á “insustentável” e a medida “inconstitucional”. Já o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, sublinhou tratar-se do "maior aumento de despesa da legislatura”. Porém, será o primeiro-ministro, a partir das 17h, em S. Bento, a desvendar a solução para este impasse.

O PS, como tem sido noticiado, poderá apostar num outro cenário, que passará pelo pedido de fiscalização preventiva, ao Tribunal Constitucional, do diploma que sair do Parlamento. De acordo com a Constituição, essa solicitação aos juízes do Palácio Ratton pode ser formulada tanto pelo Presidente como pelo primeiro-ministro ou por um quinto dos deputados em efetividade de funções.