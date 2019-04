As fotografias esquecidas de Coimbra e a luta académica que “lançou” Abril

Naqueles meses de 1969, a Secção Fotográfica da Associação Académica de Coimbra foi uma espécie de redação de jornal. Os estudantes, “apercebendo-se da importância do que estava para acontecer, organizaram-se para fazer uma cobertura completa. Reuniram-se nas instalações da Secção, determinaram os locais onde cada um devia realizar o seu trabalho, distribuíram entre si rolos fotográficos e, ao longo de meses, participando na luta, escapando da repressão e dando gosto ao seu interesse pela fotografia, realizaram uma grande e completa reportagem que nos permite hoje apreciar a dimensão que aquela luta alcançou”.

O relato é longo, mas necessário. Só assim José Augusto Azevedo Veloso, antigo estudante de Coimbra e elemento daquele núcleo académico, consegue explicar a dimensão desses dias convulsos, ocorridos há meio século. Nascido em Braga em 1947, engenheiro mecânico de profissão e consultor acreditado junto do Banco Mundial, ele foi aluno daquela mesma universidade com vista para o Mondego. Dela seria expulso na sequência da forte movimentação académica contra a ditadura que, iniciada a 17 de abril de 1969 com um rastilho dado involuntariamente pelo próprio regime, transbordou para o País durante meses, provocando um rombo assinalável no Estado Novo. A Crise Académica de Coimbra. 1969 (Caminho) recupera a memória fotográfica desses dias de luta que começaram com um ato simples: a recusa, por parte das autoridades políticas e universitárias, em dar à palavra aos dirigentes da Associação Académica de Coimbra (AAC) em nome dos estudantes, na inauguração de um novo espaço da universidade, conhecido como Edifício de Matemáticas. O espólio resultante deste trabalho fotográfico “perdeu-se em grande parte”, conforme explica o autor do livro. Mas uma pequena fornada sobreviveu até aos nossos dias, encontrando-se depositada na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Desafiado por Zeferino Coelho, editor da Caminho, e com o patrocínio da Câmara Municipal de Coimbra, José Veloso transformou a agitada memória de 1969 num objeto que, além de uma declarada homenagem aos autores das fotos e à luta estudantil, uma obra de arte.

Nele, além das imagens mais óbvias e célebres – como a de Alberto Martins a pedir a palavra diante do Presidente da República, Américo Tomás, e o ministro José Hermano Saraiva – pode ver-se o filme dos acontecimentos daqueles meses, onde se destacam as manifestações e movimentações estudantis, os passos da greve aos exames, as ações de solidariedade de professores, intelectuais e artistas, a violência das forças policiais e a reportagem da ida da Académica à final da Taça de Portugal em plena “guerra” contra a ditadura.

Para além da quase centena e meia de fotos, o livro recolhe telegramas, caricaturas, panfletos, comunicados, recortes de jornais e outros documentos que contextualizam momentos de alta tensão na luta contra o regime, tendo-o deixado mais fragilizado do que nunca. “Hoje, à distância de cinquenta anos”, escreve José Veloso, “pode dizer-se que a Crise Académica de Coimbra de 1969 deu início a uma fase de grande expansão do movimento estudantil pela democracia, ajudando a criar as condições que permitiram chegar ao 25 de Abril”, ao ponto de “muitos dos seus participantes e dirigentes” terem ocupado lugares de destaque no Portugal democrático.

E tudo começou por haver sempre alguém que diz não…

Próximos lançamentos: Coimbra, dia 24 de Abril, às 17h00, na sala 7 da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (Gerais), com a presença de Estudantes Fotógrafos da Secção Fotográfica da AAC, e inauguração da Exposição das fotografias, ordenadas e legendadas por José Veloso, a que hoje chamam “Fita do Tempo” (cópias da fotos da "Exposição 17 de Abril" guardadas desde 1969 na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra); Em Lisboa dia 09 de maio, às 18h30 na Livraria Buchholz.

