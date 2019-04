Imagens no Twitter mostram caos nas bombas de gasolina devido a greve dos motoristas de mercadorias perigosas

Vários utilizadores partilharam imagens das longas filas para chegar aos postos de abastecimento de combustível

Os motoristas de mercadorias perigosas iniciaram esta segunda-feira, à meia-noite, uma greve, para reivindicar o reconhecimento da categoria profissional específica. A paralisação, convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), por tempo indeterminado, já está a provocar grandes filas em vários postos de abastecimento de combustível pelo País.

Alguns utilizadores partilharam imagens do caos no Twitter.

O governo já apelou aos motoristas para que não deixem de cumprir a lei e a requisição civil no âmbito dos serviços mínimos que foram determinados e que, de acordo com o ministro da Economia, Siza Vieira, não foram cumpridos no primeiro dia de greve.