PSD: Investigações a vice de Rui Rio em "fase de conclusão"

No princípio, eram os militantes fantasma de Ovar. Depois, foi o negócio dos relvados, o carro de luxo, um Orçamento Participativo com contornos dúbios, a viagem a França para ver a seleção de futebol jogar no Euro2016 e mais uma série de casos. Resultado: Salvador Malheiro, o presidente da Câmara Municipal de Ovar que no passado ajudou Rui Rio a conquistar a presidência do PSD, é hoje um homem rodeado de processos judiciais.

Mas não é apenas o autarca. Na mira da justiça, com vários processos numa fase avançada da investigação, estão também alguns dos elementos mais próximos de Malheiro na autarquia e no partido: o vice-presidente da câmara municipal, um adjunto e até o presidente da concelhia do PSD/Ovar.

Um ano depois de Salvador Malheiro chegar ao palco principal da política portuguesa, como vice-presidente do PSD, a VISÃO explica o que o Ministério Público e a Polícia Judiciária têm em mãos nos vários processos em que o grupo é visado.

Leia mais na edição desta semana da VISÃO, que está nas bancas a partir de quinta-feira.

