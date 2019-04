Presidente da Associação de Bioética nomeado como conselheiro do Papa Francisco

Rui Nunes foi nomeado membro da Pontificia Accademia Pro Vita (Academia Pontifícia para a Vida) que tem por missão aconselhar o Papa Francisco no que diz respeito aos valores da vida e do respeito pela dignidade humana, nomeadamente face aos desafios da ciência e da tecnologia.

"É uma enorme honra pela referência que o Papa Francisco representa hoje para toda a humanidade", assume o também coordenador do Departamento de Investigação da Cátedra de Bioética da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Rui Nunes, citado na nota, refere que aceita esta tarefa "com espírito de missão e com um profundo sentido de responsabilidade, dado que os desafios com que as ciências biomédicas se confrontam atualmente à escala global implicam uma reflexão ética sem precedentes".

Também docente da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), Rui Nunes salienta que é uma "enorme honra" integrar a equipa de conselheiros do Papa Francisco pelos valores que este defende e que o tornam numa "personagem incontornável do século XXI".

A Pontificia Accademia Pro Vita foi criada em 1994 e tem como missão o estudo, informação e formação sobre os principais problemas das ciências biomédicas e do direito relativos à promoção e defesa da vida, sobretudo na sua relação direta com a moral cristã e as diretrizes da Igreja.

A Academia é presidida por monsenhor Vincenzo Paglia desde agosto de 2016.

Nascido no Porto em 1961, Rui Nunes licenciou-se em Medicina na FMUP em 1985 e em 1996 obteve o Grau de Doutor em Medicina na área da Bioética.

Em 2002 obteve o título de agregado em Sociologia Médica e em 2009 o título de agregado em Bioética nesta faculdade.

É Diretor do Programa Doutoral em Bioética (FMUP/CFM), do Programa Doutoral em Cuidados Paliativos, do Curso de Pós-Graduação em Gestão e Administração Hospitalar, além disso é membro do Conselho Médico-Legal do Ministério da Justiça e membro da Comissão de Ética do Instituto Nacional de Medicina Legal.

com Lusa