Fernando Medina anuncia novos elétricos até à Cruz Quebrada

A Carris vai lançar um concurso para a compra de 15 novos elétricos articulados, maiores do que os que atualmente fazem a ligação entre a Praça da Figueira, no centro de Lisboa, e Algés. O concurso representa um investimento de 45 milhões de euros e deverá ajudar a sustentar também o alargamento da rede.

Os elétricos deverão chegar até ao fim do atual mandato (2021), altura em que se espera também ter a via prolongada de Algés até à Cruz Quebrada, na qual já existe instalação de via catenária do elétrico. “O presidente da câmara [de Oeiras, Isaltino Morais] propôs-nos isso logo no início dos mandatos, quando começámos a discutir essas questões e aceitámos de imediato”, afirma Fernando Medina.

Numa segunda fase, está a extensão da rede do elétrico para o Parque das Nações e Loures. A CML quer também instalar um Metro pesado entre a estação de metro de São Sebastião com passagem nas Amoreiras, Campo de Ourique e Alcântara. Dali, partiria o metro de superfície, percorrendo a meia encosta do Alto da Ajuda, o polo universitário, o Hospital São Francisco Xavier, a caminho de Miraflores, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada.

Numa importante entrevista, que pode ser lida na edição em papel da VISÃO desta quinta-feira, o autarca lisboeta fala do passe único, reclama para a Área Metropolitana a gestão dos transportes púbicos, diz que quer recandidatar-se à Câmara e manda recados internos ao PS.