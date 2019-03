Morreu ex-secretário de Estado da Indústria João Vasconcelos

João Vasconcelos, que integrou o Governo de António Costa e destacou-se por liderar o processo da vinda da Web Summit para Portugal, morreu subitamente e só a autópsia poderá revelar a causa da morte, acrescentou a mesma fonte.

Vasconcelos, também militante socialista, saiu do Governo em julho de 2017 após ser constituído arguido pelo Ministério Público no processo que investigava "o pagamento pela Galp Energia S.A. de viagens, refeições e bilhetes para diversos jogos da seleção nacional no Campeonato Europeu de Futebol de 2016", o qual acabou por ser arquivado.

com Lusa