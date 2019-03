Paridade: Mulheres continuam a marcar passo

Os números não deixam margem para dúvidas: entre 2017 e 2018 as coias não melhoraram para as mulheres portuguesas. Dados do Eurostat revelam que as portuguesas continuam a auferir um salário, em média, 17,5% mais baixo que o dos homens – e estamos a falar de remunerações para o mesmo tipo de trabalho e o mesmo cargo. Isto significa que por cada mil euros que um homem recebe, uma mulher levará para casa apenas 825 euros. Na Europa, a diferença salarial média é de cerca de 16,2%

Se se olhar para os rendimentos totais, os números do Eurostat são ainda mais flagrantes: a diferença dispara para os 26,1%, com elas a serem as mais penalizadas. Os números foram divulgados no final de 2018, e revelam que não houve qualquer melhoria face ao panorama nacional em 2017. Isso mesmo: apesar de todas as campanhas, garantias de políticas que promovam a igualdade, estudos que apontam problemas e soluções, no espaço de um ano, em termos de paridade salarial, Portugal ficou exatamente na mesma.

E isto num país onde mais de um milhão de mulheres tem um curso superior (ou outro grau académico mais elevado), contra 632 mil homens. Mas se elas estudam mais, por que razão continuam a ganhar menos, e sem conseguir chegar aos órgãos máximos dentro das empresas?

O topo nem chega a ser o limite

Uma das explicações geralmente apontadas pelos especialistas – e pelos vários estudos que, entretanto, foram feitos sobre o fenómeno – é o facto de os homens serem mais facilmente promovidos a cargos de gestão (na Europa, apenas 6,3% dos cargos de presidência executiva são ocupados por mulheres), o que lhes sobe, consequentemente, o salário. Em Portugal, e olhando apenas para o PSI 20, o cenário parece ser reflexo disso: Cláudia Azevedo, CEO da Sonae Capital, é a única mulher a ocupar a presidência-executiva de uma cotada. Vai mudar de cadeira já em abril, para assumir a liderança da Sonae, mas vai continuar sozinha entre 16 CEO’s.

Acredita-se que isto possa acontecer porque eles são mais ativos a pedir promoções, mas há também quem defenda que muitas empresas nem oferecem às mulheres cargos de gestão por acharem que “elas não estão disponíveis”. Recentemente, Anália Torres defendeu precisamente esse ponto de vista quando, no dia 12 de fevereiro, foi apresentado o estudo “As mulheres em Portugal”, sob a chancela da Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde se tornou claro que as desigualdades continuam sem dar sinais de esbatimento.

Mas mesmo quando lá chegam, os salários continuam a ser diferentes. Aliás, a conclusão foi precisamente de um estudo liderado por Anália Torres (“Igualdade de Género ao longo da vida”), apresentado em maio do ano passado. Na ocasião, a especialista chamava a atenção para o facto de o fosso salarial entre homens e mulheres em Portugal atingir tanto os salários mais elevados como os mais baixos, mas com destaque para uma diferença salarial que ronda os 600 euros nos cargos de liderança.

Mas há mais: números recolhidos pela Informa D&B no seu Retrato do Tecido Empresarial: Participação Feminina na Gestão das Empresas em Portugal revelam que apenas 26,1% dos cargos de gestão são ocupados por mulheres (em 2011, eram 24,3%), número que desce abruptamente quando olhamos para o cargo de diretor-geral: 10% apenas. Aliás, “a grande maioria (73%) das funções de direção executiva é ocupada por homens”, refere o mesmo estudo, salientando que a exceção é a área de Recursos Humanos, em que a paridade já acontece. No entanto, mesmo nesta área as mulheres só ocupam 10,4% da direção-geral.

O cenário muda consideravelmente quando olhamos para as microempresas, onde quase não existem cargos de direção de primeira linha e onde o gestor e o dono do capital são, em 88% dos casos, a mesma pessoa: aqui, as mulheres já representam 30,6% dos órgãos de gestão. Porém, a sua presença vai diminuindo à medida que a dimensão do negócio aumenta, que é como quem diz, quanto maior a empresa, menor é a representação feminina. Nas pequenas empresas, as mulheres encontram-se em 24,2% dos cargos de gestão; em 19,2% nas médias empresas e o número escorrega para 14,7%, quando se fala de grandes empresas, revelam os mesmos dados da Informa D&B.

Política ganha voz, violência também

Quando se olha para a representatividade na política, os dados são ligeiramente mais animadores. Portugal tem atualmente 36% dos assentos parlamentares ocupados por mulheres, um número acima da média da EU (30%), revelam dados do Eurostat. Em termos ministeriais, as mulheres ocupam 30% das pastas, ou seja, lideram cinco dos 17 Ministérios existentes. Mas em mais de quatro décadas de democracia, Maria de Lourdes Pintassilgo continua a ser o único nome feminino a ter ocupado o mais alto cargo do órgão Executivo da república.

Outro setor onde o cenário é pouco animador, é nos números referentes à violência doméstica, e que são incontornáveis quando se fala de igualdade de género. É que também aqui são as mulheres as principais vítimas, com os números de morte por violência doméstica a tomarem proporções assustadoras, em Portugal, este ano. Desde o início de 2019 e até ontem, dia 7, tinham morrido 11 mulheres e uma criança vítimas de violência doméstica. Em 2018, o número de mulheres mortas foi de 24, acima dos 18 do ano anterior. Os números não mentem: o número de vítimas está a aumentar e, para já, a única medida legislativa foi a criação de um Dia de Luto Nacional pelas vítimas de violência doméstica.

A luta pela igualdade de género deverá continuar a marcar a agenda mediática, e é provável que o impacto, ainda que mínimo e gradual, se continue a fazer sentir em empresas, na política e até na educação dos mais novos. Até porque os números revelam que por mais esforços que tenham sido feitos até agora – e já foram bastantes – os resultados estão longe de ser os ideais ou, sequer satisfatórios.

E, a título de curiosidade, vale a pena lembrar que esta semana a revista FORBES anunciou que, à semelhança do que aconteceu no ano passado, a única fortuna portuguesa na lista das maiores do mundo está nas mãos de quatro mulheres: a viúva e as três filhas de Américo Amorim gerem um património que rondará os 4,2 mil milhões de euros.