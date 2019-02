NATO certifica primeiro instrutor de sobrevivência português

Num comunicado enviado hoje às redações, a Marinha refere que o sargento Roberto Guedes Alípio, militar desde 2001 e "atualmente formador do Batalhão de Instrução na Escola de Fuzileiros, frequentou o Curso 'Army SERE Instructor Course', no centro de excelência Cold Weather Operations da NATO, na Noruega".

O curso teve a duração de cinco semanas e foi repartido em duas fases, é referido na nota.

Esta formação, lê-se no comunicado, "permite capacitar os formandos com conhecimentos avançados, para poderem desempenhar as funções de instrutores e consultores SERE em ambientes de inverno, subártico e ártico de acordo com os procedimentos da NATO".

De acordo com a Marinha, o militar português de 36 anos, "concluiu o curso com distinção, tendo conquistado o prémio do curso, atribuído pelos instrutores, e que distingue o aluno que mais se destaca nas duas fases", devido à "atitude, trabalho e ânimo demonstrado".

"O curso foi frequentado por 20 elementos de dez nacionalidades, maioritariamente países com tradições neste tipo de ambiente de condições climatéricas extremas, tais como França, Alemanha, Itália, Polónia, Holanda, Noruega, Espanha, Estónia e República Checa", assinala a Marinha.

com Lusa