Salgado e Sócrates tiveram cinco encontros quando o segundo era primeiro-ministro

Ricardo Salgado e José Sócrates encontraram-se pelo menos cinco vezes entre 2008 e 2009, quando o segundo era primeiro-ministro. Essas referências constam das agendas do ex-presidente do BES, apreendidas no âmbito do processo BES/GES e do processo Monte Branco, e a que VISÃO teve acesso.

José Sócrates confirmou à VISÃO a ocorrência de cinco reuniões, mas diz que eram apenas "visitas institucionais" solicitadas por Ricardo Salgado na qualidade de presidente do BES. O ex-banqueiro diz apenas que não comenta processos em investigação.



Recorde-se que Salgado é acusado, na Operação Marquês, de ter ordenado transferências de milhões de euros para Carlos Santos Silva, alegado testa-de-ferro de José Sócrates. Parte destes movimentos financeiros ocorreram em 2008 e 2009.



As agendas de Ricardo Salgado e da sua secretária no Grupo Espírito Santo revelam reuniões, almoços e jantares com uma série de empresários, políticos e ex-políticos.



