Lançado portal ePortugal para simplificar o acesso a serviços públicos

O portal do cidadão muda de nome para ePortugal, assumindo o lugar do Portal do Cidadão e do Balcão do empreendedor e agregando mais serviços públicos 'online'.

Segundo o Governo, o ePortugal (eportugal.gov.pt) pode ser utilizado através do computador, telefone ou 'tablet', disponibiliza informação sobre mais de 1200 serviços públicos para cidadãos e 1.300 para empresas e permite o acesso a serviços que dispensam deslocações a lojas ou pontos de atendimento.

Este novo portal, que surge no âmbito da Estratégia para a Transformação Digital na Administração Pública, centraliza um conjunto de serviços e aplicações, entre os quais o Mapa do Cidadão, com georreferenciação de todos os serviços da Administração Pública, a Agenda de Cidadão, a Bolsa de Documentos e as Certidões Online.

Serviços como a alteração de morada ou a renovação do Cartão de Cidadão também estarão disponíveis neste espaço, assim como a consulta da situação fiscal, social e de saúde, a obtenção eletrónica de senhas de atendimento e o acompanhamento do estado das filas de espera para serviços nas Lojas de Cidadão.

O ePortugal pode ser usado por qualquer cidadão, nacional ou estrangeiro, empresa ou entidade que necessite de interagir com a Administração Pública.

Segundo o Governo, a natureza interativa do portal é também reforçada com a implementação do SIGMA, o assistente virtual que garantirá o esclarecimento rápido de dúvidas e o apoio à navegação.

O lançamento do Portal da Administração Pública ePortugal foi hoje aprovado em Conselho de Ministros e apresentado pela ministra da Presidência e da Modernização Administrativa numa cerimónia em Lisboa.

Segundo uma nota do Conselho de Ministros, a mudança surge 15 anos depois do lançamento da primeira versão do Portal do Cidadão.

com Lusa